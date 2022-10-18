新华社北京10月17日电 在中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，世界多国政党政府领导人致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大胜利召开。

布隆迪保卫民主全国委员会—保卫民主力量贤人委员会主席、总统恩达伊施米耶表示，在中国共产党的坚强领导下，中国在实现社会稳定和国家发展方面取得举世瞩目的成就。中方推动构建人类命运共同体，为人类发展事业作出积极贡献。

莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西表示，中国共产党与莫解阵党始终并肩前行，是好同志、好兄弟、好朋友，莫中两国政治互信不断加强，全面战略合作伙伴关系内涵更加丰富，促进了两国经济社会发展。

纳米比亚人组党主席、总统根哥布表示，中共二十大将进一步推动中国朝着实现国家富强、民族复兴、人民幸福的目标迈进。人组党愿进一步深化同中共姊妹般的全天候伙伴关系，造福两国人民。

尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线总书记、总统奥尔特加和副总统穆里略表示，坚信中共二十大将为中国人民自身的发展和世界各国人民捍卫主权、正义与和平作出宝贵贡献。

委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗表示，中国共产党此次盛会必将取得历史性成果。委统一社会主义党愿继续同中国共产党密切合作，促进委中全面战略伙伴关系发展。

黑山社会主义者民主党主席、总统久卡诺维奇表示，中共二十大是中国在新时代跨入新发展阶段召开的一次盛会。大会将总结中国取得的举世瞩目成就，确定下一步发展目标和任务，制订科学的中长期发展计划。

苏丹主权委员会主席布尔汉表示，苏丹高度赞赏中国共产党在打击腐败、改善环境、消除贫困、维护和平与稳定、支持国际贸易与世界经济发展等方面取得的成就，愿进一步加强同中国的良好合作关系。

新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙表示，中共二十大做出的决定将为中国下一阶段发展提供一个清晰的愿景，相信中国将继续朝着其长期目标前进。一个繁荣稳定的中国有利于地区和世界。

尼泊尔大会党主席、政府总理德乌帕表示，中共二十大的召开将推动中国在繁荣和进步道路上取得更大成就，相信中国人民将深刻领会和全面贯彻习近平总书记在中共二十大上提出的伟大构想。

佛得角争取民主运动主席、政府总理席尔瓦表示，佛方愿以中共二十大召开为契机，深化两国和两国人民之间的友好关系。佛中双方各领域合作势头强劲，成效显著，堪称发展中国家合作典范。

毛里求斯社会主义战斗运动领袖、政府总理贾格纳特表示，中共二十大的胜利召开必将为新时代中国经济社会发展指明前进方向。相信中国共产党将带领中国人民取得更加辉煌的发展成就。

格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党政治委员会成员、政府总理加里巴什维利表示，中共二十大将总结成就、规划未来，大会作出的决策将有力推动中国党和国家各项事业持续发展。

斐济政府总理姆拜尼马拉马表示，衷心祝贺中共二十大胜利召开。在这一重大时刻，祝愿中国政府和中国人民继续取得繁荣和成功。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，中国共产党始终致力于维护国家利益、增进人民福祉、实现和平发展，不仅成功应对国内各种风险挑战，还在国际舞台上发挥负责任政党的作用。

日本公明党党首山口那津男表示，在习近平总书记坚强领导下，中国克服新冠肺炎疫情等一系列困难和挑战，取得重大发展成就，并在支持发展中国家发展等方面发挥着重要作用。

也门全国人民大会党副总书记、议长巴尔卡尼表示，中共十八大以来，在习近平总书记带领下，中国共产党发扬伟大革命精神，战胜了许多难以克服的困难，焕发出新的蓬勃生机。

印尼民族觉醒党总主席、国会副议长穆海敏表示，诚挚期盼中共二十大出台的各项政策推动动荡中的世界经济实现共同复苏，为中国乃至全世界人民带来更多福祉。

乌兹别克斯坦人民民主党主席、议会下院副议长伊诺亚托夫表示，中国近几十年来取得的成就令人印象深刻，表明中国共产党制定的可持续发展战略和方针行之有效。

马来西亚华人公会总会长、政府交通部长魏家祥表示，中国共产党必将带领中国迈向另一个里程碑，继续为世界和平、进步和繁荣作出更大的贡献。

塞尔维亚社会主义者运动主席、政府内务部长武林表示，在习近平总书记的领导下，中国共产党不仅为中国人民带来福祉，也为全世界带来繁荣与发展。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记、政府社会发展部部长马吉达拉尼表示，中共二十大将成为中国共产党领导中国发展进步、推进全过程人民民主、全面建设社会主义现代化国家进程中的重要里程碑。

几内亚比绍几内亚和佛得角非洲独立党主席、前政府总理佩雷拉表示，在习近平总书记的卓越领导下，中共二十大必将有力推进实现中华民族伟大复兴的历史进程。

坦桑尼亚革命党总书记琼格罗表示，中国共产党领导中国实现经济可持续发展，为坦桑尼亚等发展中国家提供了重要借鉴。

社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧表示，在习近平总书记领导下，中国共产党成功消除绝对贫困，提高了中国人民生活水平。

此外，发来贺电贺函的还有所罗门群岛“我们的党”主席塔南加达，摩洛哥真实性与现代党总书记、政府司法大臣瓦赫比，塞内加尔独立劳动党总书记、政府劳动部长桑巴·西，马达加斯加“与拉乔利纳总统一道”全国协调员、政府领土整治部长奥尔德，泰国国民力量党副主席派汶，乌兹别克斯坦企业家和实业界人士运动—自由民主党副主席亚库博夫，安哥拉人民解放运动副主席达米昂，巴布亚新几内亚潘古党全国总书记托维贝，黎巴嫩人民会议组织秘书长哈迪德，澳大利亚公民党全国书记伊舍伍德，巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会主席穆沙希德，马耳他工党前领袖、前政府总理穆斯卡特等。

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 06 版）

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