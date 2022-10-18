本报记者 管克江 任皓宇

小鹏汇天飞行汽车X2在迪拜完成海外首飞。

小鹏汇天供图

观众在华为展台体验产品。

杰勒德·阿勒费尔摄

10月10日至15日，第四十二届海湾信息技术展在阿联酋迪拜世界贸易中心举行。来自全球90多个国家和地区的5000多家参展商，围绕5G、人工智能、云技术、网络安全、金融科技、区块链、数据分析、智慧城市等展示解决方案和最新产品。多家中国企业也积极参会，展现“中国智造”风采。

前沿技术展示平台

海湾信息技术展创始于1981年，现已成为全球最大的信息技术展之一。今年的展会分为八大主题，总展览面积约18万平方米。在展会开幕式上，阿联酋负责人工智能、数字经济和远程办公应用等事务的国务部长奥马尔表示，通过交流合作，技术能释放出更大潜力，“交流让智慧产生火花，能推动进一步创新”。

站立、滑行、转圈、挥舞前臂……由瑞士苏黎世联邦理工大学团队开发的四足轮腿式机器人行动敏捷。该机器人主要用于货物运输，时速可达22公里，最多可携带50公斤货物，在传感器和摄像头的帮助下能自主送货。展会上，从遥控器控制的迷你机器人到可实现人机交互的人形机器人，多款机器人成为关注焦点。

在微软公司展台，观众在头戴式显示设备旁排队体验。戴上设备后，观众可以沉浸式游览迪拜各个景点。据介绍，该设备利用混合现实技术实现信息实时交互，可用于职业技能培训、施工风险规避、医院远程会诊等，在制造、建筑、医疗保健、教育等行业应用空间广阔。

打开手机应用，水电费缴纳、驾驶证更新、居留签证管理等100多项公共服务可一站式完成……在由30多家迪拜政府部门组成的联合展区，数字服务成为展示重点。数字迪拜总干事哈马德·奥贝德·曼苏尔表示：“我们正在与各领域合作伙伴携手努力，推动创新发展、整合跨部门服务，让人们生活得更轻松。”

科技创新推动发展

多年来，海湾信息技术展侧重于新技术、新方案的交流和应用，吸引了各国高新技术企业、科技型中小企业等积极参展。

据介绍，区块链技术开始流行时，海湾信息技术展就迅速推出相关主题展。2017年，迪拜土地局成为全球首家利用区块链技术处理日常事务的政府机构。本届展会上，共有250家阿联酋政府机构参展，展示同私营机构合作的技术创新和应用。如阿布扎比审计局同30余家政府部门合作，发布了内部审计平台，以加强政府资金的公开透明和高效使用。迪拜国际金融中心法院发布了“数字金库”，可通过加密技术保存个人证件、交易合同、金融证券等电子信息。

去年的展会专门为创新企业开辟展区，今年参展的创新型中小企业达到1000多家，其中35家是独角兽企业。举办海湾信息技术展也为迪拜经济多元化发展注入动力。相关统计显示，参展商在海湾信息技术展的每一笔花销，都将为迪拜带来4.5倍的经济收益。奥马尔在接受本报记者采访时说，技术对人类社会的影响日益加深，阿联酋政府高度重视技术和创新的作用，希望以此带动经济社会发展。

中国产品备受关注

在今年的展会上，中国企业和展出的产品广受关注。在所有参展商中，中国华为公司的展台面积最大，全面展示了其在行业数字化转型、信息通信技术基础设施、数字能源等领域的解决方案和技术。展会期间，还举行了华为创新日活动。华为公司代表刘嘉伟说：“我们将继续助力地区国家实现数字化转型目标，推动绿色发展。”

在展会开幕当天，中国科技企业小鹏汇天研发的飞行汽车旅航者X2（以下简称“X2”）在迪拜完成海外首飞。展示时，X2以无人驾驶方式腾空飞起，又缓缓降落，吸引了诸多参观者驻足。据介绍，这款飞行汽车配置手动驾驶和自动驾驶两种模式，可搭载两名乘客，适用于未来城市的低空飞行，可满足城市内短途出行需求，还可为野外救援、医疗运输等提供服务。

中国移动国际有限公司在展会上设置了5G及物联网两大主题展示，展出了智慧港口、智慧园区、智慧工厂及智慧校园等多样化5G方案及实践，并推出智慧家居等物联网解决方案。在海信集团展区，观众可坐在沙发上体验全球首款三色激光电视，享受美妙的音画体验。海信集团代表欧扬表示：“展会为我们提供了展示产品、技术的平台，有利于我们在中东持续开拓市场和积累品牌知名度、美誉度。”

中国驻阿联酋大使张益明表示，创新精神是中阿两国务实合作持续发展的不竭动力，期待双方以创新促进产业发展、以示范带动务实合作、以青年交流加快技术创新。

（本报迪拜10月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)