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第二届世界粮食论坛在罗马开幕

2022年10月18日06:38 | 来源：新华网
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新华社罗马10月17日电（记者贺飞 陈占杰）第二届世界粮食论坛17日在意大利罗马开幕，旨在促进青年参与、为脆弱国家寻求投资、加强科技在推动农业粮食体系转型中的应用，以应对日趋严重的全球粮食危机。

为期5天的本届论坛由联合国粮食及农业组织（粮农组织）主办，将以线上线下相结合的形式举行。本届论坛延续上一届由青年主导的方式，主要活动包括全球青年论坛、粮农组织科学与创新论坛，以及粮农组织“手拉手”投资论坛。

粮农组织总干事屈冬玉在开幕式上致辞，强调青年所能发挥的突出和创新作用。他说，青年正在努力发出多元化声音，引领实际行动。

粮农组织资料显示，目前全球粮食安全形势面临多方面威胁，气候危机和长期冲突等顽疾依然未得到消解，仍在持续的新冠疫情引发一系列连锁反应，叠加通货膨胀飙升以及粮食、饲料、燃料、肥料和能源价格飞涨，致使形势进一步恶化。粮农组织最新版《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2021年全球饥饿人口达8.28亿，31亿人无力负担健康膳食。

第一届世界粮食论坛2021年10月以线上形式举办。

(责编：赵欣悦、白宇)

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