图为汪显清向记者介绍自家产的蜂蜜。 杨英琦 摄

中新网陕西安康8月6日电 (杨英琦)“通过数字乡村系统，我们能够有效解决乡村治理、乡村发展和乡村建设中的痛点，同时也能更好地带动当地产业的发展。”陕西省安康市汉滨区财梁社区第一书记郝屹5日表示。

财梁社区，是秦巴深处的山区行政村，辖内面积30平方公里，常住人口不足1000人。据了解，过去的财梁社区，贫困发生率达52.9%，贫困人口占全镇的一半，属“贫中之贫、困中之困”。

图为财梁社区天瑞塬蔬菜园区。 杨英琦 摄

郝屹介绍，为帮助财梁社区走出贫困，当地各级机构形成合力，完善公共基础设施建设，致力发展富民产业。现已形成一个分布式光伏发电基地、一个数字乡村村务管理系统、五个产业工厂和六个产业园区的产业发展新局面。

“从前我们家没有固定收入，年收入只有几千元。如今依靠养蜂业，只今年目前已赚得五万元左右。”村民汪显清告诉记者，得益于政府的引导与帮扶，随着经济收入的提高，自家的生活水平也有了明显好转。

2018年，财梁社区易地扶贫搬迁安置社区一期建设顺利完工。为让民众搬得出、住得稳、好就业、能致富，社区投入帮扶资金210万元修建社区工厂。2019年，毛绒玩具企业入驻开业，带动社区脱贫户就业100余人。今年3月，“数字乡村”系统正式上线，以数字化、科技化手段赋能基层治理，成为村干部管理的主要途径之一。

“现有产业如何转型？‘空心村‘问题如何解决？”在郝屹看来，只有依靠人才振兴，乡村振兴才能真正落地和实施。

“以前村里留不住人是因为没有好产业，经过社会帮扶与发展，年轻人对家乡的未来充满信心，我们村现在已经有越来越多的年轻人选择返乡定居了。”财梁社区天瑞塬公司总经理刘瑞红表示。

图为天瑞塬蔬菜园区内的智能管理系统。 杨英琦 摄

记者在刘瑞红所经营的蔬菜园区看到，该园区充分应用“智慧农业”，建设水肥自动供应系统、气象监测预警系统、外遮阳控制保护系统等智能管理系统，实现生产过程线上线下全程监管。刘瑞红告诉记者，其公司现有本科学历以上员工10名，从事工作涉及研发、育种、电商等方面，积极参与“智慧农业”的发展。

“均衡发展、因地制宜、乘势而上”是财梁社区打开产业发展局面的新思路。据悉，根据政府规划，财梁社区未来将以产业园区为核心，以智慧农业平台+示范推广、智慧乡村平台+基层治理等业态转型，创新打造农旅融合示范带、现代农业展厅和全国乡村振兴“样板间”，由传统农业向产业研学基地转型发展。

(责编：贾文婷、崔越)