近段时间以来，美国国内不断曝光的惊天人权丑闻，正受到国际社会日益关注。环球时报旗下环球网7月23日发起主题为“联合国人权理事会是否应该调查美国侵犯人权行为？”的民意调查后，截至北京时间8月4日21时30分，已有超过35万人参与投票（包括微博投票），其中认为“应该”的投票者超过95.9%（342611票）。

其中，八成（80%）投票者认为“应该，美国侵犯人权问题非常严重，亟待调查”（285745票）；约15.9%的投票者认为“应该，但估计做不到，美国政府肯定会全力阻挠”（56866票）；有约4.1%的投票者认为“说不好，美国人权痼疾难除，调查也改变不了什么”（14499票）。

关于此次调查，许多网友纷纷留言“支持彻查”、“已投票”，还有网友指出“美国打着人道主义的旗号干着反人性的事”，也有网友认为，“美国政府对美国人民的人权遭受系统性侵犯无动于衷，却热衷于打着人权幌子对别国肆意攻击、横加干涉”，美国“贼喊捉贼”。

今天，我们将继续推送此次调查，期待更多人来参与！一起来投票！

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(责编：宋心蕊、胡永秋)