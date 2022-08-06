这是一场激烈的斗争，但这一次，中国身后已有160多个国家。

这绝不是夸张。

对佩洛西窜访台湾，根据中国外交部的统计，160多个国家已表态，谴责佩洛西的挑衅，支持一个中国原则；可怜，站在美国一边的，只有几个有限的小跟班。

也就是说，世界人口80%以上、接近90%的国家人民，这一次都同中国站在一起。用外交部发言人的话说，现在中国的身后是160多个国家，共同站在历史正确的一边，站在公平正义的一边。

为什么会这样？

我觉得，至少有两个维度。

第一个维度，世界都很清楚，美国就是始作俑者。

世界人民的眼睛是雪亮的，他们都很清楚，这一次，完全是美国和佩洛西的错。

美国是肇事者，是始作俑者，是美国违背政治承诺，恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。

比如，这次在新加坡，李显龙总理就当面劝佩洛西，稳定的中美关系，对地区和平与安全很重要；在马来西亚，当地学者还给佩洛西写公开信，劝她“最好把时间花在解决美国问题上、不要做惹怒中国的事”。

结果呢？

国际社会的预警，佩洛西不听，执意去了台湾，哪管背后洪水滔天。

有意思的是，佩洛西随后离开台湾去韩国，甚至都没能见到韩国总统尹锡悦。后者不见的理由，是这几天要在“首尔家里休假”。最后，两人礼节性通了个电话，但一句话都没提台湾。

公道自在人心。国际社会很清楚，佩洛西一意孤行的所作所为，不仅是对中国人民的挑衅，也是对国际社会爱好和平力量的挑战。

而台湾问题的本质，也不是所谓民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。

对于佩洛西的窜访，很多国家也看不下去。

有拍案而起的。所以，我们看到，一个又一个国家表态，谴责佩洛西的挑衅。当然，考虑到美国的淫威，也有敢怒不敢言的。《纽约时报》一篇文章就说，实际上，除了立陶宛外，欧洲国家普遍保持沉默。

沉默，也是对美国的不满。

联合国则明确表态，联合国秘书长古特雷斯说：“我们的立场十分明确。我们遵守联合国大会决议，遵守一个中国原则。我们所有的行动都以此为依据。”

己所不欲，勿施于人。所以，外交部发言人就诘问：美方应该换位思考，如果美国某一个州试图从美国分裂出去并单独建国，而另一个国家向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？

这是第一个维度。

第二个维度，世界很清楚，中国是在维护国际基本准则。

中国是在维护自己的合法权益，但我觉得，也不仅仅如此。

外交部发言人有两段话，我觉得，说得非常好。她说：

几十年来，我们看到美国以及以美国为首的北约对国际法合则用，不合则弃，编造诸如大规模杀伤性武器等各种所谓“威胁”借口，甚至不需任何理由就对别的主权国家大打出手、发动军事战争，在南联盟、伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗等地制造了多少人间悲剧和惨案？造成了多少无辜平民伤亡、多少家庭妻离子散、家破人亡，他们对此有过任何反思反省吗？对自己造成的严重后果和灾难有过任何愧疚吗？他们对这些国家人民有过任何道歉吗？有过任何赔偿吗？

在21世纪的今天，我们绝不能允许美国自诩世界警察、国际判官，继续把别的主权国家当作可以随意跪杀的弗洛伊德。如果中国面对美方步步紧逼的干涉内政和损害主权行为无动于衷，不对美方狂躁、不负责任的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整等联合国宪章宗旨和国际关系基本准则就将沦为一纸空文，占世界人口80%以上的广大发展中国家将随时可能成为下一个目标。

一针见血！

不讲过去两百年了，就过去几十年，美国制造的人间悲剧和惨案还少吗？尤其是“把别的主权国家当作可以随意跪杀的弗洛伊德”，这句话太形象了。

如果中国都不能挺身而出，其他发展中国家，都可能成为美国欺压的目标。

事实上，美国一贯的做法，就是故意制造一个问题，然后甩锅指责对方，通过制造的问题来实现自己的目标。

从这个维度看，确实，中国硬扛美国，对其他国家来说，有着特殊的意义。维护中国正义立场，就是抵制霸权，维护其他国家自身的利益。

所以，用外交部的话说，160多个国家发出正义声音，这不仅仅是围绕佩洛西访台的外交斗争，这是一场霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争。

最后，怎么看？

还是粗浅三点吧。

第一，真的是“得道多助、失道寡助”。

难道不是吗？

所以，我们看到，佩洛西窜访台湾后，一边是美国等零星几个国家，还在强词夺理，对中国进行污蔑指责。但我总有一种感觉，甚至这些美国小兄弟，其实也是迫于美国淫威，在敷衍美国；但另一边，则是160多个国家，站到了中国一边，明确表态尊重一个中国的原则。

甚至可以说，正是因为美国的这种挑衅，我们看到了国际人心向背，也看到一个中国原则被全世界所认同。从这一点，我们真要“感谢”佩洛西，这个“大礼”我们收下了。

第二，佩洛西就是麻烦制造者，美国才是和平破坏者。

这可能是佩洛西也没有想到的。

她以为前往台湾，通过挑衅中国，能捞取点政治资本，哪知道，中国后发制人，更顺势取得了围岛演练的历史性突破，也让全世界更清楚地看到，中国才是国际秩序的维护者，她是不折不扣的麻烦制造者，美国是台海和平的最大破坏者。

我看到，不少外国专家已经感叹，这其实是美国外交的一次耻辱性失败。据说，因为这个事件，白宫和佩洛西已开始相互埋怨，唉，早知今日，何必当初呢？

第三，也奉劝其他国家，不要站在错误的一边。

正如外交部副部长谢锋在与加拿大交涉时所说的，七国集团根本代表不了国际社会。七国集团国家应该认清大势，不要站在14亿中国人民的对立面，不要站在世界大多数国家的对立面，不要站在国际正义的对立面。

什么是大势？

那就是世界已经变了，已经不是八国联军可以肆意横行的时代了。

西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮，就可霸占一个国家的时代一去不复返了！

中国，站在国际正义的一边。犯我中华者，必将受到惩处。

或许过5年10年回看，这一历史性事件，正是中国统一进程的一个关键节点。我们确实正在见证历史，但更精彩更让人激动的部分还在后面。

剧是必须从序幕开始的，但序幕还不是高潮。

(责编：宋心蕊、胡永秋)