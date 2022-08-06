新华社金边8月6日电（记者吴长伟）8月5日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间应约会见俄罗斯外长拉夫罗夫。双方同意保持战略协调，深化务实合作。

王毅全面阐述了中方在台湾问题上的正当立场，赞赏俄方第一时间重申坚定支持一个中国原则，反对任何侵犯中国主权和领土完整的行径，展现了中俄战略协作的高水平。中方愿同俄方一道，更有力地维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，更有效地实现持久安全与持续发展。

王毅表示，当前形势下，中俄应共同促进地区发展。加大同地区国家抗疫、卫生健康、互联互通、数字经济、绿色低碳发展等领域互利合作，打造稳定可靠的区域产业链供应链。支持“东盟印太展望”坚持独立自主，坚持东盟主导和东盟方式。引导地区国家坚持追求“共同、综合、合作、可持续”的真安全，不要唯我独尊、崇尚对抗的假安全；坚持以联合国宪章宗旨原则为基础的真秩序，反对霸道霸凌的假秩序。加强“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作，与“大欧亚伙伴关系”倡议形成合力，共同促进欧亚大陆的团结发展繁荣，汇聚共同维护国际关系准则、加强互利合作的力量，引领世界发展正确方向。

拉夫罗夫表示，美国一向横行霸道，其霸权政策与国际社会共识背道而驰，注定没有前途。俄方愿同中方一道，共同维护国际法、联合国宪章的宗旨和原则。

双方还就金砖合作、伊朗核、朝鲜半岛局势等共同关心的国际地区问题交换了看法。

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