美国国会众议长佩洛西8月2日窜访中国台湾地区，海外华侨华人、侨团侨社、华文媒体对此表示坚决反对和强烈愤慨。他们认为，实现中国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是大势所趋，不可阻挡，坚决支持中国为维护国家主权和领土完整所采取的一切反制措施。

侨团侨社：谴责打“台湾牌”搞“以台制华”

英国福建同乡联谊总会与英国中英文化交流学会等全英30家华侨华人社团联名呼吁全英100万华侨华人，强烈谴责佩洛西这种干涉中国内政的无耻行为。这些社团表示，将同14亿祖(籍)国人民一起，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

意大利米兰领区42个侨团包括近20万华侨华人表达了愤慨之情。其声明指出，台湾是中国领土不可分割的一部分，任何企图把台湾分裂出去的阴谋都是不会得逞的，14亿中国人民不会答应。

加拿大福建社团联合总会呼吁，台湾地区的广大同胞不要被“台独”分子迷惑利用。希望美国方面停止对中美民间和平交流活动的伤害，避免两国民间交流的努力付之东流。

洪都拉斯福建同乡会强调，佩洛西挑战中国人民的底线，赤裸裸地干涉别国内政，为“台独”分裂势力站台，给“台独”分裂势力发出错误的信号。这种别有用心的卑劣行径是海外华侨华人决不能容忍的。

柬埔寨中国和平统一促进会、柬埔寨中华文化发展基金会、金边华助中心、柬华理事总会、柬埔寨中国港澳侨商总会发表联合声明称，完全拥护中国政府的立场，坚决反对佩洛西窜访中国台湾地区，坚决支持中国人民对此所采取坚决应对和有力反应措施，捍卫自身主权和领土完整。

阿联酋福建总商会表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，如果有谁还对此有所怀疑而不惜铤而走险，中国一定会让他们看到捍卫国家主权和领土完整的决心和能力。海外游子期盼祖国统一大业早日实现。阿联酋迪拜龙城华侨华人总商会声明表示，全中东地区60多万华侨华人强烈谴责佩洛西这种干涉他国内政，挑战全中国人民的无耻行为。这种别有用心的卑劣行径是包括海外华侨华人在内的全体中华儿女决不能容忍的。

华侨华人：民意不可违，大势不可逆

“人无信不立，国无信则衰。”美国韦伯州立大学终身教授乐桃文说，佩洛西作为美国3号政治人物，一意孤行窜访中国台湾地区，反映出美国在台湾问题上的背信弃义，此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重破坏中美关系政治基础，严重损害中美关系。“我们旅美侨胞一直以来盼望中美两国友好交往、互利合作，对此行径表示强烈愤慨。”

中国—欧洲文化艺术体育协会主席马文俊说，尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。美国应该放弃任何打“台湾牌”的企图，履行中美三个联合公报，遵守一个中国原则。

欧洲华侨华人社团联合会主席曹燕灵表示，佩洛西不顾中美关系大局一意孤行，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，严重侵犯中国主权和领土完整。在以和平发展为主流的当下，佩洛西之流以一己之私，顽固挑战一个中国原则，企图挑起事端，必将遭到国际社会的谴责。

“我们关心同为炎黄子孙的台湾同胞，期盼两岸和平统一。”日本华文教育协会会长颜安表示，民进党当局的谋“独”行径和出卖民族利益的与美勾连活动，会给广大台湾同胞带来深重灾难。华侨华人始终坚信，中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史大势。

阿根廷江西总商会常务副会长李小明表示，民意不可违，大势不可逆。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力。

意大利中国总商会第一常务副会长程素克表示，海外侨胞与中国命运相连，休戚与共，维护中国国家主权和领土完整是全体中华儿女的共同责任，“我们将坚决支持中国捍卫国家主权和领土完整的一切必要措施。”

西班牙华侨华人协会主席陈建新表示，一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是联合国大会2758号决议确认的根本原则。旅西侨胞坚决反对一切分裂中国的图谋和行径，坚决反对任何外部势力干涉中国和平统一进程。

“台湾是中国的台湾，台湾同胞是我们的骨肉天亲，海外侨胞严厉谴责佩洛西侵犯中国主权和领土完整的行为。”巴西中国和平统一促进会永久荣誉会长尹楚平表示，当下海内外中华儿女应更加紧密地团结起来，为早日实现中国完全统一和中华民族复兴作出应有贡献。

海外华媒：佩洛西窜访阻挡不了中国统一的步伐

“维护中国主权安全和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，国家实现完全统一是全体中华儿女的共同愿望。我们海外华侨华人强烈谴责佩洛西一意孤行的挑衅行为！”荷兰《联合时报》社长陈光平说。

泰国头条新闻社董事长郭蕊表示，佩洛西此举是非常自私的行径。82岁的她此次可能是人生最后一次政治作秀，想借此机会“遗名万年”，她为一己私欲不惜置美国于一个背信弃义、毫无国际信誉的境地，可以说是毫不负责。

“‘台独’顽固分子损毁了一切善意，其挑战‘九二共识’的险恶用心昭然若揭。”欧洲新传媒集团总编辑范轩对“独”派政客的表演感到厌恶，对他们的无知主张感到失望。佩洛西窜访中国台湾地区，妄图通过“切香肠”的方式牵制和打压中国，实现“以台制华”的图谋。但无论美方在台海问题上如何抖机灵、耍手段，都不能撼动“台湾是中国领土不可分割的一部分”的事实。佩洛西窜访阻挡不了中国统一的步伐。

意大利侨网总编辑王卫平认为，佩洛西窜访中国台湾地区是对中国内政的粗暴干涉，严重冲击中美关系政治基础，事态和后果非常严重。“作为海外华文媒体人，我坚决支持中国政府采取的任何级别的反制措施。”

非洲华文传媒集团董事长南庚戌表示，佩洛西的行径违反了美国在一个中国政策上的一贯立场和承诺，海外华侨华人作为中华民族的一员，坚决反对这种触犯底线的行为，望美国政府能认清形势，遵守承诺，不做战争的发起者和挑唆者。

（来源：统战新语微信公众号）

(责编：贾文婷、崔越)