美国国会众议长佩洛西8月2日窜访中国台湾地区，世界各地的中国和平统一促进会等华侨华人组织和社团纷纷予以严正谴责，强调维护国家领土完整、促进中国早日统一是海内外中华儿女的由衷期盼。

亚洲地区中国和平统一促进会联合总会发表声明，严正警告美国等反华势力，停止打“台湾牌”搞“以台制华”，停止插手台湾事务干涉中国内政，停止以各种形式支持纵容“台独”分裂势力，停止在台湾问题上说一套、做一套，停止歪曲虚化掏空一个中国原则，声明强调，支持中国政府以一切方式维护国家尊严、国家利益与国家统一。

马来西亚一中和平统一促进会指出，一个中国原则是全世界公认的国际关系准则。在一个中国原则的共识下，台湾是中国领土的一部分，台湾问题是中国内政事务，这一点已经是不容否认的事实。

泰国中华总商会、泰国中国和平统一促进总会等17家泰国侨团和在泰中国企业总商会等发表严正声明，强烈谴责佩洛西窜访中国台湾地区，表示台湾是中国的一部分，海内外华侨华人与祖(籍)国同呼吸、共命运，坚决捍卫祖(籍)国主权和领土完整，支持祖(籍)国早日实现完全统一。

日本中部中国和平统一促进会表示，坚决支持中国政府维护国家主权、捍卫领土完整的一切正义行动，期盼祖国统一大业早日实现。

全美反独促统联盟发表声明指出，民进党当局的谋“独”行径和出卖民族利益的与美勾连活动，会给广大台湾同胞带来深重祸害。海外华侨华人始终坚信，中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史大势。台湾问题纯属中国内政，其他任何国家都无权做台湾问题的裁判官。

美国南加州促统论坛指出，台湾自古以来就是中国领土的一部分，获得国际广泛认可，是最广泛的国际共识。希望美国政府以实际行动，从民众切实利益出发，行仁道，弃霸道，与全世界一切爱好和平的国家和人民相向而行，而非被充满私利的政客带入歧途。

全加华人促进中国统一委员会(大多伦多区)、加拿大中国(友好)和平统一促进会等华人社团表示，强烈反对和抗议佩洛西悍然挑衅中国、意图通过窜访中国台湾地区达到破坏中国统一的目的，奉劝美方停止挑衅、放弃“以台制华”的幻想。

比利时中国和平统一促进会声明说，佩洛西已沦为中美关系的麻烦制造者，已成为台海和平和地区稳定的最大破坏者。对美国的霸权行径，蓄意制造台海紧张局势，公然支持台独分裂势力，我们表示最强烈的反对和谴责。台湾问题完全是中国内政，美国逆历史潮流而动，背道而驰，以台制华，妄图破坏中国的发展振兴，破坏中国的和平崛起，必定是徒劳的，最后只能是以失败而告终。

巴西中国和平统一促进会指出，台湾问题事关中国核心利益，在这个问题上，没有任何讨价还价的余地。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和中华儿女捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志、强大能力。

多米尼加中国和平统一促进会筹备委员会声明表示，维护国家领土完整、促进祖国早日统一是海内外每一个炎黄子孙的由衷期盼。我们坚信，祖国完全统一、中华民族伟大复兴是人心所向、大势所趋，任何逆流而动者终将为历史所淘汰、为世人所唾弃。

全非洲中国和平统一促进会发表严正声明，指出佩洛西窜访台湾是对一个中国原则的粗暴践踏。这种置中美两国共同利益于不顾，为一己私利大捞政治资本的虚伪政客以及唯恐天下不乱的险恶用心和丑陋行径，不仅严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，更向“台独”分裂势力发出严重错误信号。全非洲中国和平统一促进会坚决拥护中国政府采取坚定应对和有力的反制措施，捍卫自身主权和领土完整。

加纳中国和平统一促进会发表声明说，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这具有不容置疑的历史事实和法理基础，得到国际社会普遍承认。维护国家主权和领土完整是全世界中华儿女的共同责任。

东部非洲中国和平统一促进会主席韩军表示，佩洛西此举严重伤害了海内外中华儿女的民族情感。佩洛西之流无法阻挡中国统一的历史进程，华侨华人坚决反对一切分裂中国的图谋和行径，坚决维护中国国家主权和领土完整。

澳大利亚悉尼中国和平统一促进会会长王然说，佩洛西悍然窜访中国台湾地区，这是美国又一次在台湾问题上挑战中国底线。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。坚决维护中国主权安全和领土完整，不仅是14亿多中国人民的坚定意志，也是海外侨胞的共同心声。

（来源：统战新语微信公众号）

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