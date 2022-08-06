美国国会众议长佩洛西日前不顾中方严正交涉和坚决反对，执意窜访中国台湾地区。多国驻华大使日前接受海外网采访时表示，佩洛西的窜访违背了中美两国政府达成的一系列共识。受访大使一致表示，坚定支持一个中国原则，支持中方采取一切必要措施捍卫主权和领土完整。

委内瑞拉驻华大使朱塞佩·约夫雷达谴责任何违反一个中国原则、任何试图分裂中国的行径。他说，佩洛西窜访中国台湾地区严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，这一极为自私的举动带来的不是安全和繁荣，而是不安、担忧和紧张局势。佩洛西此举也是对地区及世界和平的威胁，危害巨大。委内瑞拉呼吁国际社会警惕美国侵犯中国主权和领土完整的行径。约夫雷达还表示，美国为了一己之私在全世界制造混乱和破坏。简单回顾阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国的情况，就知道美国的干涉曾给很多国家及其人民带来深重灾难。委内瑞拉同样遭受了美国政府持续不断的干预和干涉。委内瑞拉政府呼吁各国相互尊重、相互理解，走出冲突和对抗的老路。委内瑞拉呼吁全世界人民不要相信美国政府以所谓“自由”“民主”为名做出的虚假承诺。

加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德表示，加纳愿重申继续坚定奉行一个中国政策。坚持奉行一个中国政策，被明确写进加纳和中国建交联合公报。不干涉别国内政原则，也被写进《联合国宪章》和加纳宪法。国家间的和平相处建立在相互尊重之上。一国要尊重其他国家在政治、社会、经济、文化上的特殊性和多样性。中国是一个主权国家，和其他所有主权国家一样，中国有权以中国认为合适的方式实现国家完全统一。哈蒙德还说，美国也承诺奉行一个中国政策，如果美国言行一致，中国的主权就应该得到尊重。佩洛西在多方反对的情况下窜访，令人困惑和不解。尤其是考虑到此举招致了如此多争议，给所有人带来了困扰，扰乱了世界和平。

莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦表示，1971年联合国大会决议明确规定，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。莫桑比克重申坚定不移恪守一个中国原则的立场，支持中方维护核心利益的举措。莫桑比克愿同中国加强战略互信，深化互利合作，在国际事务上保持团结协调。针对佩洛西此行，古斯塔瓦说，所谓“民主”不过是美国干涉别国内政的借口。中国从不干涉别国内政，中国有权继续走符合自身国情的发展道路。世界各国必须尊重以《联合国宪章》和国际法为基础的国际秩序，尊重其他国家的主权和领土完整。（海外网 毛莉 张六陆 吴正丹）

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