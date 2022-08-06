国际锐评评论员

美国国会众议长佩洛西近日在窜访中国台湾地区期间，声称此行为了“促进这个地区的和平”。与之一唱一和，七国集团外长发表所谓声明，污蔑中国的正当反制可能导致区域局势紧张，声称“应以和平的方式解决两岸分歧”。

危机制造者摇身变作“和平卫士”，同时颠倒黑白给正当维权者套上污名——这贼喊捉贼的招数可谓是少数美西方国家的“专利”。它们合起伙来，企图通过编造谎言、偷换概念，把台海局势升级的责任推给中方，蒙蔽、误导国际社会。但是它们误判了形势、低估了民意。

连日来，全球上百个国家已经站出来表明态度，表示坚持一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整。联合国秘书长申明坚持一个中国原则，遵循1971年联大关于一个中国的第2758号决议。美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔指出，七国集团外长的声明是一种挑衅，它们需要进行真正深刻的反思。

国际社会力挺中国，是因为看清楚了台海局势升级的真相：佩洛西窜访中国台湾地区就是美方一手策划和挑起的，是美方图谋“以台制华”的重大政治挑衅，严重侵犯中国的主权和领土完整，严重违背国际法与国际关系准则。对于台海局势升级，背信弃义的美方必须负全责。

而中方，为避免这场美方强加的危机、维护台海和平稳定，做了最大程度的外交努力。在佩洛西窜访之前，中方反复阐明佩洛西此举的严重性与危害性，要求美方恪守一个中国原则与中美三个联合公报规定，严正警告由此造成的一切后果由美方承担，“勿谓言之不预也”。佩洛西出于一己私利的一意孤行，中方不得不进行坚决反制。

由此可见，谁在蓄意制造危机？谁在努力维护和平？前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。中方愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，同时也绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。

近日，中国军方在台岛周边开展的一系列联合军事行动以及中国多个部门宣布的反制措施，目的就是震慑美台勾连挑衅，维护国家主权和领土完整，维护本地区和平稳定。这得到了国际社会广泛理解和支持。巴基斯坦国际法专家哈桑·阿斯拉姆·沙德指出，佩洛西窜访台湾地区违反了联合国宪章和国际法准则，中国有权作出反制。

自1990年以来，中国先后参与25项联合国维和行动，派出维和军事人员近5万人次，是安理会“五常”中派出维和部队最多的国家。而美国建国240多年来，只有16年没有打过仗。从伊拉克到叙利亚、从阿富汗到乌克兰，世界多个国家和地区的创伤与动荡，处处见证“嗜战美国”造成的苦难。

和平是全人类的共同追求，不是用来掩饰罪行的外衣；和平是全人类坚守的共同价值，不是用来撕裂世界的锐器；和平是全人类为之奋斗的共同命运，不是用来维护霸权的工具。

“天下苦美久矣”。每次美国说和谁“站在一起”为谁带来“和平”，就把危机和战乱带到哪里。台湾岛内舆论批评说，佩洛西这次窜访好比“放把野火”，给台湾“留下了一个无法收拾的烂摊子”。欧洲评论网站《现代外交》一篇文章指出，“世人皆知，美国一直是冲突的始作俑者，而不是和平的维护者”。

公道自在人心。美方满口“和平”说辞，实际上是不折不扣的“和平敌人”。少数几个西方国家妄图一手遮天、左右舆论的时代早就过去了。中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心坚如磐石，维护地区与世界和平的决心坚定不移。美方必将为损害中国核心利益、破坏地区和平付出代价。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、崔越)