8月5日，中国驻欧盟使团发言人就北约领导人涉台言论答记者问。全文如下：

问：有媒体报道，北约秘书长斯托尔滕贝格近日表示，美国众议院议长佩洛西访台不应成为中国过度反应、威胁台湾的理由。中方对此有何评论？

答：台海紧张局势的来龙去脉一清二楚，是非曲直一目了然。佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉窜访台湾，严重违背一个中国原则，恶意侵犯中国主权和领土完整，严重践踏国际关系基本准则，激起中国人民强烈愤慨，引发国际社会普遍反对。中方就此采取的反制措施是对国家主权和领土完整的正当捍卫，是对地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护，是正当的、必要的、恰当的，毫不过度。

挑起事端的是美国，制造危机的是美国，不断升级紧张局势的仍是美国。美方作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部责任。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。北约秘书长的有关言论完全是颠倒黑白、混淆是非，公然为侵权者张目，向维权者施压，充分暴露出北约这一冷战产物和全球最大军事联盟的强权霸凌和虚伪丑恶。

无论从历史还是现实看，以美国为首的北约都是穷兵黩武、制造冲突、祸乱世界的代言人。中国人民永远不会忘记北约欠下的血债，也绝不会允许国际法的践踏者对中国内政指手画脚。中国不是伊拉克、叙利亚和阿富汗，任何人妄图侵害和挑战中国国家主权和领土完整，必将遭到14亿中国人民坚决回击。（张朋辉）

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