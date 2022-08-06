新华社金边8月6日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月5日，国务委员兼外长王毅在金边出席第12届东亚峰会外长会。

王毅表示，东亚峰会创立之初就明确了促进地区和平、稳定和发展的宗旨，强调坚持东盟中心地位，致力于实现东亚的融合发展和共同繁荣。当前，国际地区形势复杂演变，不确定、不稳定性突出。疫后经济复苏乏力，乌克兰危机负面效应外溢，能源粮食金融等问题接踵而至，产供链稳定受到严重冲击。地区国家普遍期待东亚峰会为凝聚各方共识、妥善应对挑战发挥积极作用。我们应重温峰会初心，把稳峰会方向，防止排他性小圈子冲击区域架构，弘扬真正的多边主义和开放的区域主义，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。王毅就峰会下步发展提出中方建议：

一是坚持建设性开展政治安全对话。秉持开放包容，坚持亚洲方式，兼顾各方需求和关切。要相互尊重、求同存异，不能以意识形态划线；要坚守主权独立原则，开展平等对话交流，不干涉他国内政；要巩固以东盟为中心的区域合作架构，反对引入阵营对抗。

二是增强峰会发展合作动能。继续坚持“发展优先、民生优先”，加大对减贫等领域投入，更好解决发展问题，实现共同发展。在制定新的五年行动计划时，充分体现地区国家期待实现可持续复苏的共同愿望。

三是提升共同应对风险挑战的能力。支持东盟建设区域疫苗生产和分配中心，加强公共卫生能力建设。落实好国际粮食安全合作倡议，共同促进能源安全可及，确保能源稳定供应。支持贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定畅通，建设亚太自贸区和亚太经济共同体。

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