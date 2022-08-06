新华社雅加达8月6日电 专访：美国经济衰退将严重影响新兴经济体增长前景——访印尼经济学家乔苏亚·帕尔代德

新华社记者余谦梁 郑世波

印度尼西亚佩尔马塔银行首席经济学家乔苏亚·帕尔代德日前接受新华社记者专访时表示，美国经济衰退将对世界经济尤其是包括印尼在内的新兴经济体造成重大影响。

乔苏亚说，美国国内生产总值连续两个季度萎缩，已陷入技术性衰退。在美国通货膨胀率飙升至40年来最高水平的背景下，美国消费开始放缓，内需走弱拖累其经济表现，预计美国经济未来12个月的表现更糟，这可能进一步拖累世界经济。

乔苏亚认为，印尼等东盟国家将美国视作重要商品出口市场，出口势必受到美国经济衰退的影响。新兴经济体有必要寻找新的贸易伙伴，大力强化经济基本面，扩大和刺激内需，以减轻美国经济衰退带来的冲击。

他指出，围绕美联储加息和美经济衰退的担忧还将刺激市场避险情绪，导致新兴经济体资本外流，从而引发债务问题和本币贬值。新兴经济体将会被迫出台各种政策，以稳定汇率。

他表示，就印尼来说，外资持有的印尼政府债券短期内已经减少约78亿美元，这是印尼盾对美元汇率疲软的重要原因。

乔苏亚预计，随着印尼盾疲软及输入性通胀上升，印尼国内更多行业将受影响。印尼央行可能会在今年下半年提高利率，而加息将增加国内各部门、机构等的借贷成本，拖累印尼经济。

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