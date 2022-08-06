新华社北京8月6日电 联合国粮食及农业组织5日发布的7月食品价格指数为140.9点，比6月下降8.6%，是该指数3月创下新高后连续第四个月回落。粮农组织分析，其中谷物价格指数回落，部分缘于俄罗斯与乌克兰7月就黑海港口农产品外运达成协议。

粮农组织食品价格指数衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化，由谷物、植物油、乳制品、肉类、食糖5类商品价格指数加权平均数构成。该指数3月升至159.3点，为1990年开始编制指数以来的最高值。

尽管与前几个月相比，7月食品价格指数回落幅度较大，但该指数仍比去年同期高13.1%。

7月的全部5个分类商品价格指数均出现下跌，其中植物油价格指数跌幅高达19.2%，谷物价格指数跌幅为11.5%。

粮农组织说，谷物价格指数下跌，部分缘于国际市场对黑海运粮通道开放作出积极反应。

7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运事宜分别与土耳其和联合国签署相关协议，内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，敖德萨等3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

协议签署后，8月1日，首艘运粮船从敖德萨出发，前往黎巴嫩。5日，三艘运粮船从乌克兰两个港口出发，目的地分别为英国、爱尔兰和土耳其，共计运送5.8万余吨玉米。

粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗说，食品价格从高位回落是好事，但关于指数走势如何发展，仍存在诸多不确定性，包括全球经济前景、汇率波动和化肥价格高企等。

乌克兰方面说，现有2000万吨谷物滞留在其境内的粮仓和港口，需要尽快运出，以便为今年的粮食收成腾出储存空间。

俄乌均为谷物出口大国。粮农组织说，过去3年，俄乌合计出口小麦占全球出口总量的30%，玉米占全球20%。此外，乌克兰是世界上葵花子油出口量最大的国家，俄罗斯排名第二。（郭倩）

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