人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国出招应对严重干旱

2022年08月06日13:15 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月6日电 法国正遭遇罕见干旱，农业灌溉等受到严重影响。法国政府5日责成一个危机应对工作组负责协调各部门工作，以应对旱情。

法国总理办公室5日发表声明说，“这是法国有记录以来最严重的干旱”，不但对农民而言是灾难，对生态系统和生物多样性也构成灾难。“旱情可能会在今后两周持续，甚至可能恶化”。

7月13日，游客在法国巴黎卢浮宫博物馆玻璃金字塔广场上撑伞遮阳。新华社记者高静摄

随着酷夏气温飙升，法国各地的江河湖泊蒸发量加大、水位不断下降，农业灌溉需求难以得到保障。不少人担心，这可能导致谷物和其他农作物减产，使得食品价格进一步上涨。

总理办公室声明说，法国政府决定启用一个跨部门的危机应对工作组，协调各部门工作以缓解旱灾影响。此外，法国政府呼吁全民节约用水。

7月13日，人们在法国尼斯一处喷泉消暑。新华社发（塞尔日·阿乌齐摄）

据法新社5日报道，法国96个省份目前几乎全部发布了节水措施。其中，62个省份发布了最高等级的旱灾警告。

法国电力公司旗下多家核电站近日减少发电量，也与持续高温有关。眼下自然水域水温较高，影响核电站冷却反应堆用水，因此核电站减产以确保安全性。（杨舒怡）

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部