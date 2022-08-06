新华社北京8月6日电 法国正遭遇罕见干旱，农业灌溉等受到严重影响。法国政府5日责成一个危机应对工作组负责协调各部门工作，以应对旱情。

法国总理办公室5日发表声明说，“这是法国有记录以来最严重的干旱”，不但对农民而言是灾难，对生态系统和生物多样性也构成灾难。“旱情可能会在今后两周持续，甚至可能恶化”。

7月13日，游客在法国巴黎卢浮宫博物馆玻璃金字塔广场上撑伞遮阳。新华社记者高静摄

随着酷夏气温飙升，法国各地的江河湖泊蒸发量加大、水位不断下降，农业灌溉需求难以得到保障。不少人担心，这可能导致谷物和其他农作物减产，使得食品价格进一步上涨。

总理办公室声明说，法国政府决定启用一个跨部门的危机应对工作组，协调各部门工作以缓解旱灾影响。此外，法国政府呼吁全民节约用水。

7月13日，人们在法国尼斯一处喷泉消暑。新华社发（塞尔日·阿乌齐摄）

据法新社5日报道，法国96个省份目前几乎全部发布了节水措施。其中，62个省份发布了最高等级的旱灾警告。

法国电力公司旗下多家核电站近日减少发电量，也与持续高温有关。眼下自然水域水温较高，影响核电站冷却反应堆用水，因此核电站减产以确保安全性。（杨舒怡）

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