新华社安曼8月5日电 通讯：十年难踏归家路——访约旦最大的叙利亚难民营

新华社记者冀泽

约旦东部有条纵贯南北荒漠的“沙漠公路”，最北端为约旦-叙利亚口岸。抵达口岸前10公里，有一条东向岔路通往扎塔里难民营——约旦境内最大的叙利亚难民营。34岁的叙利亚人祖阿比未曾想到，她独自带着四个子女在此生活了近10年。

“我离开叙利亚的时候，曾以为最多两个月就能回家，连小女儿的鞋都没带。”祖阿比告诉记者。2011年，叙利亚爆发内战。为躲避战乱，祖阿比带着孩子们于2012年来到约旦。

叙利亚内战爆发后，美国等一些西方国家大力支持反对派武装，试图推翻叙政府，导致叙利亚局势持续动荡，无数叙利亚人陷入无尽的苦难之中。据不完全统计，截至2020年年底，1350万叙利亚人被迫离开家园，超过其战前人口半数。

为接收大量叙利亚难民，扎塔里难民营于2012年7月底正式投入使用。10年过去了，尽管这里与祖国只相隔10公里，但许多叙利亚难民仍未能踏上归家之路。

“我还没有做好回家的准备。我的家在战争中被摧毁，什么都没有剩下。”祖阿比说。

祖阿比刚来时，难民营只有帐篷，用水都很困难，但在这里她找到了更为珍贵的东西——安全。“那种感觉就像有人从井里把我的孩子救了出来，”讲起当时的经历，祖阿比热泪夺眶而出，“那是我永远不会被抹去的记忆。”

10年来，在联合国难民署和其他国际组织的共同帮助下，难民营的帐篷陆续替换为预制板房，还建起了医院、学校、足球场等公共服务设施，最多时接纳了12万多名叙利亚难民。

在联合国难民署约旦办公室对外关系官员穆罕默德·塔希尔看来，这10年间的变化并不值得庆祝，因为“叙利亚难民问题仍旧没有得到妥善解决”。

他表示，从难民营建立之初，难民署就没有将此作为永久安置点，建立难民营只是一种应急措施。难民们希望过上更有尊严的生活，让孩子们接受更好的教育，“我们必须为他们找到长远发展的出路”。

难民署日前发布的调查显示，大部分难民仍希望未来能够返回叙利亚。虽然大多数人认为目前叙利亚仍然不安全，但回到祖国的渴望依然强烈。

约旦记者协会媒体人士、政治分析家拉瓦什德分析说，许多叙利亚难民至今仍未回家，是因为叙经济状况可能在未来几年难以恢复，而美国的单边制裁是制约叙经济恢复的重要因素。

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