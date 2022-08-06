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巴西里约华侨华人社团强烈谴责佩洛西窜访中国台湾地区

2022年08月06日13:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢8月4日电 （记者陈一鸣）8月3日，巴西里约华人联谊会、巴西华人文化交流协会、巴西里约中国和平统一促进会、巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会、巴西里约广东同乡会等里约华侨华人社团联合发表严正声明，强烈谴责美国国会众议院议长佩洛西窜访中国台湾地区。

声明说，佩洛西8月2日窜访中国台湾地区，巴西里约华侨华人社团表示强烈谴责。台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，更是全世界中华儿女的共同责任。

声明说，佩洛西的窜访，严重损害了中国主权和领土完整，践踏了一个中国原则，破坏了台海和平稳定，损害了中美关系。任何人妄想分裂中国的固有领土，必将引火烧身，以失败告终，而那些“倚美谋独”、制造分裂的“台独”分子必将受到历史的唾弃，被人民送上审判台。

声明说，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是大势所趋，不可阻挡。巴西里约华侨华人社团将以各种方式坚决支持中国为维护国家主权和领土完整所采取的一切反制措施，继续以实际行动推动祖国早日实现完全统一，为实现中华民族的伟大复兴作出贡献。

(责编：贾文婷、张悦)

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