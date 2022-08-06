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玻利维亚执政党“争取社会主义运动”党发表公报谴责佩洛西窜访台湾

2022年08月06日11:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢8月5日电 （记者毕梦瀛）针对美国立法机构领导人、众议长佩洛西近日通过挑衅、干涉、侵犯中华人民共和国主权和领土完整，旨在制造中国内部分裂和矛盾的帝国主义暴行，玻利维亚“争取社会主义运动”（MAS）党向中国政府和人民表达我们的广泛声援和绝对支持。

众所周知，1979年，美方在中美建交公报中明确承诺：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。”美国国会作为美国政府的组成部分，理应恪守美国政府的“一个中国”政策，不与中国台湾地区进行任何官方往来。佩洛西众议长是现任美国国会领导人，她以任何形式任何理由赴台活动，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅，中方绝不接受，中国人民绝不答应。

佩洛西窜访代表美国践踏、违反了这一承诺，侵犯了中国领土完整，且美帝国主义在台海周边做大量军事部署为其张目，进一步破坏了国际和地区和平与安全。

鉴此，玻利维亚“争取社会主义运动”党发表本公报，坚决反对美方上述行径，完全支持中国政府和人民在台湾问题上的立场，支持14亿中国人民捍卫中华人民共和国主权和领土完整的坚定意志。

图片来源：中国驻玻利维亚大使馆

(责编：贾文婷、张悦)

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