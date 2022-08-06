新华社金边8月6日电（记者吴长伟）当地时间2022年8月5日，国务委员兼外长王毅在金边出席第29届东盟地区论坛外长会。

王毅表示，当前，百年变局与世纪疫情叠加共振，冷战思维回潮，全球化遭遇逆风，断链脱钩以及粮食、能源安全问题日益突出，但地区国家维护和平稳定、促进共同安全的期待并没有变，希望加快经济复苏、实现可持续发展的诉求没有变，团结合作、共克时艰的精神也没有变。

王毅说，当前形势下，地区国家应做大做强以东盟为中心的合作平台，共同维护好亚太和平、稳定与发展。

一要切实遵守联合国宪章和国际法。共同维护以联合国为核心的国际体系，坚持以国际法为基础的国际秩序，而不是将一国或国家集团的所谓“规则”强加于人，胁迫别国选边站队。

二要兼顾各方利益。同舟共济、相互帮扶，提供更多全球公共产品，在追求本国利益时尊重他国发展诉求，在实现自身发展时促进地区共同进步。我们反对某些大国一味推进单边主义，更不接受制裁打压的非法行径。

三是促进共同安全。重视并尊重他国合理安全关切，共同维护地区和平稳定，实现真正的安全。欢迎各方参与全球安全倡议，践行共同、综合、合作和可持续的安全观，坚持通过对话协商解决分歧争端。

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