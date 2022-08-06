人民网华盛顿8月5日电 （记者李志伟）8月5日，美国白宫国安会发言人称，白宫国安会负责人于8月4日召见中国驻美大使秦刚，对中方在台海地区开展军事演训活动予以谴责。对此，中国驻美国大使馆发言人做出回应。发言人表示，8月4日，秦刚大使在会见美白宫国安会官员时，严正驳回美方对中方系列军事反制行动的无理指责。

秦刚指出，美方不顾中方事先多次严正警告，执意安排众议长佩洛西访台，严重破坏台海和平稳定和中美关系，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。当前局面责任完全在美方，包括东盟等地区国家在内的160多个国家和国际组织纷纷批评佩洛西访台，重申坚持一个中国原则。美方诬称中方升级紧张局势，这完全是强词夺理、倒打一耙。事实证明，美方才是台海和地区和平稳定的麻烦制造者。

秦刚强调，中国军队在台湾岛附近海域开展系列军事反制行动，是震慑“台独”分裂势力，维护国家主权和领土完整的必要和正当举措，且有言在先。中方言必信，行必果。

秦刚说，美方应切实恪守坚持一个中国政策，不支持“台独”的承诺，立即采取措施纠正错误，消除佩洛西访台恶劣影响，而不是采取升级行动，进一步加剧台海局势和中美关系紧张。

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