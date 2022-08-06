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中国代表严厉抨击美国在核裁军问题上的消极政策举措

2022年08月06日11:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿8月5日电 （记者李志伟）联合国消息：8月5日，中国裁军事务大使李松在《不扩散核武器条约》（下称“条约”）第十次审议大会上做专题发言，全面阐述中国关于核裁军问题的立场，并严厉抨击美国的消极政策举措。

李松表示，当前国际核裁军和防扩散体系面临1995年《条约》无限期延长以来最为复杂严峻的形势。在冷战思维驱动下，美国执迷“大国战略竞争”，谋求绝对战略优势，强化军事同盟，在欧亚大陆东西两侧挑动阵营对立对抗，推进核导等战略力量前沿部署。这一系列消极举措严重破坏大国互信，冲击战略平衡与稳定，为现行国际核裁军努力制造障碍，加剧核军备竞赛与核冲突风险。国际社会应以《条约》十审会为契机，践行真正的多边主义，坚决抵制冷战思维、阵营对抗，秉持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，深入讨论推进国际核裁军进程的有效途径，加强《条约》的权威性和有效性。

李松表示，拥有最大核武库的美国和俄罗斯应切实履行核裁军特殊、优先历史责任，以可核查、不可逆和有法律约束力的方式进一步大幅、实质削减各自核武库，为最终实现全面、彻底核裁军创造条件。美国应放弃发展部署全球导弹防御系统，不寻求在亚太及欧洲部署陆基中导，废除核保护伞及核共享政策，将部署在国外的核武器全部撤回本国。国际社会应共同反对有关国家在亚太地区复制北约“核共享”安排。

李松强调，中国坚持走和平发展道路，始终不渝奉行防御性国防政策，坚持“人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人”。中方将坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

李松表示，中国发展核武器的目的在于慑止敌人对中国使用核武器，在国家遭到核袭击时对敌实施坚决反击。自拥有核武器第一天起，中国就积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器。中国明确承诺在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器，无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，从不与其他国家比投入、比数量、比规模，不会参加任何形式的军备竞赛。

(责编：贾文婷、张悦)

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