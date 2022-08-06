张桃林。图片由中国驻英使馆提供

人民网伦敦8月5日电 （记者许立群）8月4日，在英国格拉斯哥举行的第22届世界土壤学大会上，农业农村部副部长张桃林博士被授予国际土壤学联合会“杰出贡献勋章”。

张桃林在发表获奖感言时表示，作为一名学习土壤、研究土壤和管理土壤者，能获得这一奖章，不仅是对个人近40年职业生涯的褒奖，也是对中国土壤学界广大同仁工作的高度认可。土壤在农业生产、环境保护、生态建设中具有多重功能，在提供食物、纤维、能源和应对气候变化中具有多元价值，加强土壤研究并将土壤科学知识有效转化为治理和管理行动以及政策法规，十分重要而紧迫。

张桃林指出，中国政府始终高度重视土壤保护利用，今年又启动实施了第三次全国土壤普查，旨在进一步查明土壤类型、数量质量状况及其演变规律，更新土壤资源清单，为实施“藏粮于地”战略、保障中国食物安全和农业绿色低碳高质量发展提供基础支撑，也为世界食物安全作出中国贡献。针对人类面临的食物安全、气候变化等共同挑战，张桃林呼吁开展跨地区跨部门的联合协作，跨学科跨专业、特别是土壤学与农业科学及其他生命科学、信息科学等学科的融合创新，号召全世界全社会共同努力提出系统解决方案和综合治理举措。作为全球粮食安全和农业可持续发展的重要推动者和贡献者，中国愿同各方一道，继续深化土壤资源保护利用国际交流合作。

本届大会正式确认第23届世界土壤学大会将于2026年在中国（南京）举办，张桃林表示，中国政府将全力支持、认真筹备，努力办成一届精彩高效成功的国际土壤学界盛会。

国际土壤学联合会是成立于1924年的全球性土壤科学学术组织，旨在加强全球土壤科学学术交流，促进学科发展，推进土壤学为农业生产和人类社会服务。自2012年起，国际土壤学联合会设立“杰出贡献勋章”，主要奖励为推动和巩固土壤科学发展、促进和加强土壤资源保护利用、创新和强化土壤管理公共政策作出重大贡献的全球土壤工作者。

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