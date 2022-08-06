新华社德黑兰8月5日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬5日说，保证伊朗从伊朗核问题全面协议中获得经济利益“极其重要”。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬当天在伊朗议会表示，对参加伊核协议恢复履约谈判的伊朗团队来说，从协议中获得经济利益、遵守红线以及维护伊朗和平利用核能的能力和技术“极其重要”。

伊朗伊斯兰共和国通讯社5日援引一名参加谈判的伊朗外交官的话报道，要想就恢复履行伊核协议达成共识，保证各经济体与伊朗进行稳定、长期、无忧的合作要成为共识中“不可侵犯的原则”。

据报道，伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里4日在奥地利首都维也纳与伊核协议其他相关方代表举行会谈，美国伊朗问题特使罗伯特·马利通过欧盟对外行动署副秘书长莫拉与伊方举行间接谈判。

巴盖里5日在维也纳与俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫再度举行会晤。乌里扬诺夫在会晤前对媒体表示，各方正在就最终文本形成共识，到达终点线可能不是很容易，但总体谈判气氛很严肃。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

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