新华社北京8月5日电 佩洛西窜访台湾六宗罪

日前，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。

佩洛西此行犯下背信弃义、践踏法治、破坏和平、干涉内政、政治操弄、以权谋私六宗罪，必将受到历史公正的审判和清算。

背信弃义

佩洛西窜访台湾严重违反美方在中美三个联合公报中所作承诺。1972年，美国在“上海公报”中明确承诺，美国认识到在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，对台湾是中国的一部分这一立场不提出异议。1979年，美方在中美建交公报中明确承诺，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。1982年，美国在“八·一七”公报中明确承诺，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国内政，也无意执行“两个中国”或“一中一台”政策。上述三个公报是中美关系的政治基础。

近年来，美方说一套、做一套，不断虚化、掏空一个中国原则，以“切香肠”方式挑战中方底线、红线。美国国会频频发表涉台错误言论，提出并审议通过多部涉台消极议案，严重损害中美关系政治基础。

拜登政府上台后，不仅不改变上届政府犯下的严重错误，反而进一步拉拢盟友，拉帮结伙打“台湾牌”，在国际上散布“台湾地位未定”论，企图推动台湾问题国际化，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

美国作为一个国家，对外政策只能有一个。美国国会众议院作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府的一个中国政策，不与中国台湾地区进行任何官方往来。佩洛西是美国第三号政治人物、仅次于副总统的美国总统第二顺位继承人，其以任何形式任何理由赴台活动，都具有高度政治敏感性，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅，都是对美方政治承诺的背弃。

践踏法治

佩洛西窜访台湾严重违反一个中国原则。这一原则是国际社会的普遍共识和公认的国际关系基本准则。

1971年10月，第26届联大通过第2758号决议，决定“恢复中华人民共和国一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。这一决议不仅从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，而且明确了中国在联合国席位只有一个，而没有两个，不存在“两个中国”“一中一台”的问题。一个中国原则构成二战后国际秩序的组成部分。目前，全世界有181个国家在一个中国原则基础上与中华人民共和国建立了外交关系。

佩洛西口口声声说，此访与美国以1979年“与台湾关系法”、中美联合公报、“对台六项保证”为指导的长期政策并不冲突，并以此作为窜访台湾的借口。事实上，所谓“与台湾关系法”也好，“对台六项保证”也罢，纯粹是美国国内一些势力单方面炮制出来的，本质上是将美国的国内法凌驾于国际法和国际义务之上，是对国际法和国际关系准则的无视和践踏。

破坏和平

当前台海局势紧张的根源，是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。佩洛西窜台是美纵容支持“台独”分裂势力的最新例证，严重破坏台海和平和地区稳定，美国应该也必须为此负全部责任。

日前，多国官方发表声明，谴责佩洛西窜台导致台海局势升级，是蓄意的政治军事挑衅和破坏地区和平与安宁的恶劣行径，坚决支持中方采取一切必要措施捍卫自身主权、安全和发展利益。佩洛西窜台的挑衅行径也遭到美国内很多有识之士的反对和批评。他们纷纷公开表示，佩洛西此行哗众取宠，极其危险又不负责任。台湾岛内民调显示，近三分之二受访者认为此次访问破坏了台海和平稳定。

一个中国原则是台海和平稳定的定海神针。历史和实践反复证明，当一个中国原则得到充分认可和认真遵循时，台海就会保持风平浪静，两岸就能实现和平发展；而当一个中国原则受到肆意挑战，甚至遭到破坏时，台海就会阴云密布，甚至出现狂风暴雨。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。

逆和平发展历史大势而动者，无论是谁，都必将被钉在历史耻辱柱上。

干涉内政

佩洛西窜台期间利用各种场合大放厥词，在民主人权、香港、西藏、新疆、宗教等问题上对中国污蔑抹黑，体现了她一贯的反华立场。

多年来，佩洛西一直把反华仇华当作政治营生，粗暴干涉中国内政。1991年，佩洛西在访华期间以支持所谓民主为名寻衅滋事、哗众取宠；2008年，佩洛西在西藏问题上煽风点火，还敦促时任美国总统小布什抵制北京夏季奥运会；2019年，佩洛西在华盛顿接见窜访的反中乱港分子，将香港暴力游行称为“美丽风景线”；2019年，佩洛西会见“疆独”头目热比娅；2021年，佩洛西故技重施，呼吁美国“外交抵制”北京冬奥会。而在台湾问题上，近些年美国国会通过的一系列所谓“友台”法案，背后都有佩洛西的“黑手”。

佩洛西对于美国国内千疮百孔的问题视而不见，不关心本国人民的生计福利，却沉迷于重复那些早已被无数事实揭穿的世纪谎言，充分暴露了其反华政客的丑恶嘴脸。无论她以什么方式作秀，最终都将是竹篮打水一场空，只会在历史上留下更多美国粗暴干涉别国内政的丑陋记录。

政治操弄

佩洛西妄称，“当今世界正面临着威权与民主的抉择”，“美国众议员代表团此次访台，彰显美国对台湾民主的坚定支持”。但实际上，佩洛西所作所为绝不是为了捍卫民主，而是打着“民主”的幌子，侵犯中国主权、破坏中国稳定、遏制中国发展，是赤裸裸的政治操弄。

民主是全人类共同价值，是各国人民的权利，而不是少数国家的私利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判。佩洛西以及一些美国政客以“自由、民主、人权”卫道士自居，根据自身好恶评判别国是否民主，在国际上炒作所谓“民主对抗威权”叙事，实质是固守冷战思维、零和博弈错误理念，将意识形态和价值观作为党同伐异、推进地缘战略的工具，极力维护美西方既得制度性权力，维护以盎格鲁－撒克逊文化为核心的“西方中心主义”和“白人至上主义”。

长期以来，美国将民主标签化、政治化、武器化，推行“民主改造”，策划“颜色革命”，造成灾难性后果。2001年以来，美国以民主为名，在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚发动的战争和军事行动造成几十万人死亡，数百万人受伤，数千万人流离失所。佩洛西如今所为如出一辙，再次暴露出美国假民主、真霸权的丑陋面目，必将受到国际社会的强烈谴责和反对。

以权谋私

正如美国媒体报道指出，美国中期选举将至，民主党深陷颓势，佩洛西妄图借打“台湾牌”获得“政治加分”，留下所谓政治遗产。但这些成果均是“个人的、象征性的、短期的”，而造成的地区安全局势紧张等严重后果和影响则是长期的，对中美两国关系的损害是深远的。

美国众议员玛乔丽·泰勒·格林在社交平台推特上痛斥佩洛西，称其甘愿冒风险去台湾只是为了帮丈夫保罗·佩洛西近期投资芯片产业谋取利益，“美国人对这样一个沉迷于一己私利的人感到厌倦，她在整个国家崩溃的几十年里一直掌握着权力”。

格林所言并非空穴来风，近来，佩洛西夫妇丑闻不断、饱受质疑。据多家美国媒体报道，佩洛西的丈夫保罗·佩洛西近两年成为了美国股市的风云人物，其投资眼光总能走在政府政策的前头。2020年，佩洛西夫妇的投资回报率高达56%，而同期“股神”巴菲特的投资回报率仅为26%。靠着如此操作，佩洛西一家净身家已经过亿。窜台之前，佩洛西在记者会上被问及其丈夫是否利用她的职务之便炒内幕股，佩洛西立马否认，匆匆离场。

佩洛西的窜台表演，是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产，注定要被世人所唾弃、被历史扫进垃圾堆。

(责编：贾文婷、崔越)