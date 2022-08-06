卑劣政客佩洛西

孙楠

今天给大家说说一位卑劣政客想留下政治遗产的事，主人公叫佩洛西。

对，就是那个手撕国情咨文副本的佩洛西；就是那个用胳膊肘推开墨西哥裔议员女儿，被网民称为“老巫婆”的佩洛西；就是那个胆敢把反中乱港“黑暴”势力公然当成“美丽风景线”的佩洛西。

佩洛西与14亿多中国人民为敌，窜访中国台湾地区。拙劣表演遭到国际社会的强烈谴责。

佩洛西居然声称其窜访是要“彰显美对台湾民主的坚定支持”。美国政客这种老掉牙的把戏不值一评。还是给大家看个数据吧：美国昆尼皮亚克大学今年年初的一项民调显示，58%的美国人认为，美国民主制度正面临崩溃风险。

也不知佩洛西哪里来的底气，居然惦记着借窜访中国台湾地区给自己的从政生涯留下点政治遗产。

佩洛西所谓的政治遗产会是什么呢？

台湾属于中国一部分的事实与法理依据岂是一场窜访闹剧所能改变的！中国强有力的反制措施发出严重警告，予以严正震慑。

佩洛西想以国际舞台上的肆意妄为给家族丑闻降降温，结果自己丈夫吸毒、酒驾那些破事传得更广了。

如果说佩洛西真的能留下点什么，也不过是给世界增添卑劣政客的新笑料而已。

(责编：贾文婷、崔越)