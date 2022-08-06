本报电 （记者严瑜）近日，2022全球数字经济大会“数字经济全球治理规则”分论坛在北京理工大学举行。本次论坛作为2022全球数字经济大会分论坛之一，由北京理工大学、国际商事争端预防解决组织、德勤中国共同承办。论坛以“新规则，构建数字经济健康生态”为主题，邀请国内外嘉宾，以线上线下相结合的方式，围绕数字经济治理愿景，数据跨境流动，数字税收和货币、数字监管，数字争端解决等四个专题展开讨论。来自联合国贸易和发展会议、联合国国际贸易法委员会、经济合作与发展组织、国际商事争端预防与解决组织、亚太仲裁和调解中心认证委员会等国际组织以及国家相关部委、北京市相关部门、高校、研究机构、产业界的嘉宾参加了论坛。

中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军在论坛开幕致辞中表示，目前数字经济国际规则制定存在全球合作短缺化、机制规则碎片化、地缘政治区域化等问题，要加快完善数字经济全球治理体系，强合作、促共赢，强体系、促衔接，强包容、促共享，构建更加健康、可持续的数字经济生态。

浙江大学国际战略与法律研究院院长王贵国表示，数字经济已成为人类发展的新阶段，也是人类文明发展的新阶段。当前，经济全球化仍然是世界发展的主要趋势，数字经济规则的制定需从其发展规律出发，符合此规律的规则才能长久。

论坛上，国际商事争端预防与解决组织秘书长刘超发布了《商事仲裁规则》，为数字经济领域争端解决提供了方案。

本次论坛筹备期间，全球百余名学术界、专业界和产业界专家共同商议、起草发布了《数字经济生态全球治理北京宣言》，发出完善数字经济生态全球治理体系的共同声音，将为北京建设全球数字经济标杆城市以及数字经济全球治理规则的制定和完善提供有力支持。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)