李浩嘉

据《耶路撒冷邮报》报道，以色列教育部日前以所用教科书含有“煽动反对以色列及以色列国防军内容”为由，吊销位于东耶路撒冷6所巴勒斯坦学校的永久执照，引发巴方强烈不满。专家指出，巴以教科书争端反映了双方对历史和现实问题的不同立场，可能给巴以和解之路制造更多困难。

教科书内容引发争议

《耶路撒冷邮报》称，涉事学校所用教科书在讲述巴以冲突时，有“以军驱逐和杀戮巴勒斯坦平民、袭击巴方医务人员”等表述。以色列教育部表示，这些学校只有在删除教科书中相关内容后，才能重新获得永久执照。

据巴勒斯坦当地媒体报道，巴勒斯坦外交部和教育部谴责以色列的决定，并呼吁国际社会进行干预。巴教育部此前曾警告称，在东耶路撒冷接受以色列课程的学校“正在威胁民族认同”。

巴以双方多次就教科书问题发生摩擦。《以色列时报》报道称，以色列有机构指责巴方编写的教科书长期包含针对以色列和仇恨犹太人的言论。而巴方持续否认该指控，并拒绝删除相关内容。去年，巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯在联合国的一次演讲中为己方教科书辩护，称内容只是表达了巴勒斯坦民族叙事。

历史现实矛盾重重

据路透社报道，美国政府资助的一家学术机构2013年对以色列和巴勒斯坦168本教科书进行研究，结果表明，双方教科书中均包含煽动暴力的内容，甚至否认对方的存在和历史。研究人员称，双方通过教科书向本地年轻人灌输持续百年的领土争端思想。

中国社会科学院世界历史研究所副研究员姚惠娜接受本报采访时表示，巴以双方对历史和现实问题的认知长期存在分歧。在历史问题方面，双方对犹太复国主义运动、《贝尔福宣言》、英国殖民统治、历次中东战争、巴勒斯坦解放组织（巴解组织）等的表述和定性截然不同。在现实问题方面，双方对巴勒斯坦领土范围、“巴勒斯坦人”概念内涵及耶路撒冷地位等问题的立场也截然相左。历史和现实问题复杂交织，导致巴以矛盾重重。

“以色列的历史教科书大量强调对犹太人的大屠杀，把犹太复国主义运动作为追求民族生存权的运动，无视巴勒斯坦人的合法权利，很少直接使用‘巴勒斯坦人’这一表达方式，只泛称为‘阿拉伯人’，并把他们与恐怖主义和混乱状态联系起来。而巴勒斯坦人则将犹太复国主义视为他们至今遭受的所有灾难的根源，认为犹太复国主义、英国殖民统治、《贝尔福宣言》共同导致了巴勒斯坦民族灾难的产生。”姚惠娜说，“巴以教科书的一大难题是，如何做到公正地叙述以色列人和巴勒斯坦人的历史及他们之间的关系。仇恨思想可能危害巴以和平，使双方和解之路更加困难。”

巴以和解是问题核心

当前，巴以冲突仍在持续。今年5月29日，数万名以色列民众举行“耶路撒冷日”游行，纪念以色列在1967年第三次中东战争中夺得耶路撒冷全城控制权。游行引发巴勒斯坦抗议者与以色列军警冲突，造成约200名巴勒斯坦人受伤。

姚惠娜表示，巴以签署的《奥斯陆协议》强调，巴勒斯坦人和以色列人必须避免煽动恐怖和暴力。同时，《奥斯陆协议》也强调教育伦理的重要性，并把教育专家视为和平与幸福的守护者。联合国教科文组织也规定，学校教育应促进对他者的宽容、理解和尊重，摆脱刻板印象和偏见，避免仇恨。因此，巴以双方都应使自己的教科书符合相关协议和联合国教科文组织规定，促使教育体系在对学生进行教育时，避免激起仇视和冲突，消除不利于和平发展的因素。

“巴以对历史和现实问题的认识与中东和平进程密切相关，教科书问题的解决取决于中东和平进程的发展。只有巴以真正达成和解，教科书争端的解决才有望迎来转机。”姚惠娜说。

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