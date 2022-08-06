□ 林子涵

近些年来，美国在中东大搞海盗这一套，疯狂掠夺他国资源。据叙利亚媒体报道，美国日前在叙东北部的非法驻军大量盗采当地石油，并通过非法过境点把“赃物”走私至伊拉克境内。满载石油的油罐车足有35辆之多。这已经是7月以来第4起、今年以来第6起美军“偷油”事件。

被美军盯上的还有叙利亚的粮食。叙当地媒体称，今年6月，美军从叙利亚贾兹拉地区偷运约40辆卡车的小麦，总价值超过400万美元。

美国2015年以“反恐”为名强行驻军叙利亚以来，从未停止对当地资源的侵占和掠夺。目前，美军驻扎的叙利亚东北部哈塞克省、拉卡省和代尔祖尔省等地，是该国主要产粮区和石油开采区。叙东北部90%的原油资源和新月沃土的大片良田由此落入美军之手。几年来，美军绵延不绝的盗窃车队已经成了叙东北部最常见的“风景线”。时不时就有大批满载小麦、石油及其他战略资源和设备的车辆，在美军装甲车护送下驶出叙利亚边境。

通过“白嫖”他国资源，美国找到了发家致富的捷径。据俄罗斯对外情报局统计，美国在叙东北部每月盗采石油量高达300万桶，其中约1/3的被盗石油通过黑中介，以每桶35—40美元的价格卖到伊拉克北部库尔德自治区。这意味着美军每月可从中获取3500万—4000万美元的收入，可谓无本万利。销赃所获部分资金，用以支持叙库尔德武装，帮助其对抗叙政府军，继续给叙利亚局势制造混乱。

据美媒报道，奥巴马政府时期，美国就已开始邀请本国公司在叙利亚申请农业、电信和石油和天然气经营许可证。2020年4月，特朗普政府授权德尔塔新月能源公司在叙东北部开采并出口石油。该公司合伙人包括美国前外交官和美国前陆军三角洲特种部队指挥官，前者多年来向共和党及共和党候选人提供政治献金。如今，又有能源公司游说美国官员，希望获得叙东北部的油气开采经营权，还大言不惭地宣称，将会拿出部分收益用于对叙人道主义救援，以帮助叙实现“石油换粮食”，免使当地资源落入极端组织之手。

占领他国领土、鲸吞他国资源，还把自己包装成“反恐精英”和“人权斗士”，美国的这番操作令人“叹为观止”。

2021年，叙利亚石油日产量约8.59万桶，其中7万桶被美国及其支持的反对派武装侵吞，仅剩不到1.6万桶用于供给叙国内市场，造成当地巨大能源缺口。与此同时，美国持续加大对叙经济制裁，导致叙利亚外汇短缺，石油进口渠道面临封锁。当前，叙利亚九成人口生活在贫困线以下，2/3人口依赖人道援助维持生计，过半人口无法得到粮食保障。据联合国人权高专办公室近期发布的报告，截至2021年3月，总计超过30.6万名叙利亚平民在军事冲突中丧生。

缺油、缺粮的困境和不知何时会降临的军事袭击，使叙利亚的重建工作步履维艰。而放眼整个中东，和叙利亚一样遭受美国军事荼毒和经济掠夺的国家不在少数。

表面上满嘴的“民主”“自由”“人权”，背地里却尽干些见不得人的海盗勾当，这就是声称“要再领导世界100年”的美国！

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