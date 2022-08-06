新华社北京8月5日电 （记者冯歆然）外交部发言人华春莹5日指出，当前台海局势紧张的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然，美方是主动挑衅者和危机制造者。中方有关反制举措是对挑衅者的必要警示、对国家主权和安全的正当捍卫，也是对地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护。

华春莹在当日例行记者会上针对美方官员有关言论答问时说，目前的局面完全是佩洛西及美国政客一手造成的。台湾问题的本质不是所谓民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。“美方应该换位思考，如果美国某一个州试图从美国分裂出来并单独建国，另一个国家向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？”

华春莹强调，佩洛西窜台事件严重违反一个中国原则，严重践踏国际关系基本准则，严重损害中国主权和领土完整。中方做出了最大程度的外交努力，各渠道反复警告美方佩洛西窜台事件的严重性、危害性，明确指出中方不会坐视不理，不会给“台独”分裂势力任何空间，由此造成的一切后果由美方负责承担。国际社会各方也纷纷发出预警，指出佩洛西访台是完全不必要的恶意挑衅，将引发严重危机。可惜，美方对此置若罔闻，一意孤行。

“美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。中方有关反制举措是对挑衅者的必要警示、对国家主权和安全的正当捍卫。”她说，“现在美方及其一些跟班跳出来指责中方反应过度，如果他们真关心地区和平稳定，为什么不早点站起来劝阻佩洛西窜台？！中国采取的反制措施是正当、必要的，毫不过分。美国作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部责任。”

华春莹说，中方有关举措也是对地区和平稳定以及国际法和国际关系基本准则的坚决维护。“在21世纪的今天，我们绝不能允许美国自诩世界警察、国际判官，继续把别的主权国家当作可以随意跪杀的弗洛伊德。”如果中国面对美方步步紧逼的干涉内政和损害中国主权行动无动于衷，不对美方狂躁、不负责任的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整等联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则就将沦为一纸空文，占世界人口80%以上的广大发展中国家随时可能成为下一个目标。

“正因为如此，160多个国家近日发出正义声音，重申坚持一个中国政策，支持中国坚决维护自身主权和领土完整。这是一场霸权与反霸权、干涉与反干涉、分裂与反分裂的重大斗争。”她说。

华春莹表示，中国历史上曾饱受列强侵略，但是，中国已经不再是120年前的中国。中国人民绝不允许外来势力欺负、压迫和奴役，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。

“希望美国和那几个所谓‘民主’国家跟班清楚认识到这一点，重视和尊重占人类人口1/5的中国人民的核心利益和坚定意志。”她说。

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 03 版）

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