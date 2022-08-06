本报北京8月5日电 连日来，多国政党政要和社会组织负责人继续通过向中共中央对外联络部致函、发表声明等多种方式，明确反对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，坚定支持中方捍卫国家主权和领土完整的努力。

古共中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔表示，古巴坚决反对企图破坏中国领土完整和主权的行径。

尼加拉瓜桑解阵总书记、总统奥尔特加表示，美政要无视联合国决议和美方郑重签署的中美联合公报承认的一个中国原则，公然侵犯中国主权，再次充分暴露美方口是心非的霸权行径。

塞尔维亚总理布尔纳比奇表示，塞尔维亚坚持奉行一个中国政策，台湾是中国领土不可分割的一部分，塞方的这一立场不会改变。

俄罗斯安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，佩洛西窜访台湾是明目张胆的挑衅，直接破坏亚洲安全。美方一方面宣称坚持一个中国政策，另一方面千方百计煽动分裂势力。他还表示，佩洛西此次窜访是提前计划好的，意在加剧亚洲紧张局势，然后坐收渔翁之利。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，佩洛西窜访中国台湾地区是对中国的公然挑衅。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯在台湾问题上同中国保持团结一致。“我们尊重中国的主权和领土完整。我们认为，世界上任何国家都无权对此表示质疑，或采取任何煽动性或其他性质的行为。”

印尼民主斗争党外联主任翰加亚表示，佩洛西出于一己私利，干着威胁地区与世界和平的事，其图谋不会得逞。

巴基斯坦穆盟（谢）领导人、参议院国防委员会主席穆沙希德表示，佩洛西发起挑衅，只会加剧中美关系紧张，破坏亚洲稳定。巴基斯坦坚定支持一个中国原则。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，佩洛西窜访台湾地区是对中国主权的严重侵犯。美国无视国际法，违背此前在台湾问题上作出的承诺，再次向全世界表明美国是一个不可靠的国家。

巴勒斯坦法塔赫中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长扎齐强烈谴责并坚决反对美国损害中国国家统一和领土完整的挑衅行为，表示巴勒斯坦人民和法塔赫坚定支持中国人民维护国家统一和领土完整。

马来西亚总理对华事务特使张庆信发文表示，佩洛西此举是美国对一个中国原则和中美三个联合公报的违背，引发地区局势动荡。当前，国际社会需要的是进一步加强多边合作而非对抗。马方自始至终恪守一个中国原则，坚持中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。马方珍视与中国多年来根深蒂固的伙伴情谊，愿在一个中国原则基础上推动两国关系深化发展与合作，共同维护区域稳定，构建人类命运共同体。

南非外交部亚洲、中东和金砖事务特使苏克拉尔表示，南非坚定奉行一个中国原则，对佩洛西窜访台湾表示严重关切，认为这完全是美方挑衅行为。我们呼吁国际社会尊重中国主权和领土完整，所有联合国成员国都应遵守一个中国原则。

肯尼亚国民议会肯中议会友好小组主席沙比尔发表声明称，肯政府一贯坚定支持中国在台湾问题上的立场，恪守一个中国原则，支持中国为实现国家完全统一所作的努力，支持中国政府为维护国家主权和领土完整、维护台海和平稳定所采取的措施。肯尼亚与台湾没有任何官方关系。作为肯中议会友好小组主席，他坚定支持和赞同肯政府立场，反对并谴责佩洛西违反一个中国原则窜访台湾。

肯尼亚“团结纲领—一个肯尼亚联盟”全国执行书记图朱表示，佩洛西窜访台湾是向友好中国人民挑衅的卑劣行径。这种行为不负责任，令人愤慨，应遭到谴责。

赞比亚社会主义党主席蒙贝表示，美国领导人窜访台湾地区违背一个中国原则，目的是干扰中国的和平发展进程，来维护自身霸权，各国爱好和平的人民必须对此行径予以谴责。

津巴布韦新闻、宣传和广播服务部部长兼政府发言人穆茨万古瓦表示，津巴布韦同中国坚定站在一起，佩洛西窜访中国台湾地区是一种攻击性、挑衅性举动，严重违反一个中国原则。津执政党民盟发言人穆茨万古瓦亦发表声明称，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际共识。我们敦促美方恪守一个中国原则，不要为“台独”势力煽风点火，避免台海局势紧张升级。

布隆迪外交部常秘巴希卡科表示，一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。布政府始终坚定奉行一个中国原则，世界上只有一个中国，台湾作为中国的一个省，是中国领土不可分割的一部分。布方坚定支持中国为捍卫国家主权、领土完整所作努力。

受委内瑞拉执政党统一社会主义党（统社党）主席、委内瑞拉总统马杜罗和第一副主席卡韦略委托，统社党副主席、加拉加斯市市长梅伦德斯4日向中方递交统社党全国领导委员会强烈谴责美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区的声明。当天，委内瑞拉全国代表大会举行全体会议并全票通过《在涉台问题上支持中华人民共和国的决议》。

哥斯达黎加人民先锋党总书记巴尔加斯表示，佩洛西窜访台湾地区是美国对中国捍卫国家领土主权的公然侵犯和粗暴干涉，此举必将玩火自焚。

特立尼达和多巴哥外交和加共体事务部部长布朗在社交媒体账号重申，特方一贯坚持一中原则。

墨西哥参议院副参议长纳罗在墨主流媒体《先驱报》发表署名文章，谴责佩洛西窜访中国台湾地区，给世界带来了巨大不稳定因素。美方没有认识到，尊重他国权利才能带来和平。

波黑主席团塞尔维亚族成员多迪克通过社交媒体表示，他支持中国维护统一大业，在当前形势下，任何在这一问题上的挑衅行为都是不可接受的。

英国共产党（马列）主席鲁尔表示，在美国对华进行严重挑衅的时刻，英共（马列）与中国人民团结在一起，全力支持中国捍卫国家主权与领土完整。

西班牙“我们能”党众议员、众议院外事委员会副主席戈麦斯表示，佩洛西窜访台湾地区表明，美国只想制造冲突、挑起阵营对抗，以延缓其霸权衰落的进程。

此外，尼泊尔大会党、尼共（联合马列）、尼共（毛主义中心）、尼共（联社）、尼农工党、尼民族民主党、黎巴嫩自由国民阵线、塞内加尔独立劳动党、坦桑尼亚革命党、乌拉圭共产党、俄罗斯“公正俄罗斯—爱国者—为了真理”党、基里巴斯关爱基里巴斯党、韩国21世纪韩中交流协会、柬埔寨民间社会组织联盟论坛、斯里兰卡—中国经济政策和双边关系促进会、索马里—中国全国贸易委员会等政党和社会组织也通过不同方式反对佩洛西窜访台湾地区，坚定支持一个中国原则。

（综合新华社及本报记者颜欢、黄炜鑫、许海林、隋鑫、肖新新、赵益普、彭敏报道）

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 03 版）

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