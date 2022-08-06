面对国家统一的民族大义，中国人民有不信邪、不怕鬼的骨气，有吓不倒、压不垮的志气，有万众一心、众志成城的决心，更有坚决捍卫国家主权、民族尊严的能力

针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区的恶劣挑衅行径，中国外交部5日宣布对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施，对美方采取八条反制措施。与此同时，为严正震慑美台勾连升级的消极举动，中国人民解放军连日来在台岛周边海空域开展规模空前的实战化联合演训。这一系列有力举措充分表明，中国完全有决心有办法有能力维护国家统一、捍卫国家主权和领土完整。

通过中国政府正在推出的有力反制举措，通过中国人民解放军展现的精确打击和区域拒止能力，外部干涉势力和“台独”分裂势力对“民意不可违，玩火必自焚”有了更加切身的体会，对“拭目以待”“该有的都会有”的反制措施有了更深刻的理解。坚决反对外部势力干涉和“台独”分裂，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间，中国说到做到。美方执意推进“以台制华”，恶意挑衅在先，中方正当防卫在后，任何人没有资格对中方反制行动说三道四。

“佩洛西给台湾带来定时炸弹”“台湾民众不能任政客把台湾搞得乌烟瘴气又不收拾”……连日来，台湾岛内各界人士纷纷就佩洛西窜台表达抗议，揭露佩洛西为个人政治私利挑动台海紧张局势，愚弄台湾民众、祸害台湾的卑劣伎俩；抨击民进党当局勾连外部势力，蓄意升高两岸对立，不断谋“独”挑衅的恶劣行径。这些声音反映了台湾民众拒绝外部势力操弄、拒绝民进党当局裹挟的广泛民意。祖国必须统一，也必然统一。这不以美方一些顽固反华势力的意志而转移，不被“台独”分裂势力的痴心妄想而左右。美台勾连、挑动“台独”分裂，完全是误判了形势，打错了算盘，只会加速“台独”势力的覆灭。

佩洛西窜访中国台湾地区严重违背一个中国原则，恶意侵犯中国主权，不仅激起中国人民强烈愤慨，也引发国际社会普遍反对。目前，已有160多个国家发出正义声音，重申坚持一个中国原则，支持中国坚决维护自身主权和领土完整，指出美方挑衅行为违背了自己的承诺，违反了国际关系基本准则。联合国秘书长古特雷斯申明坚持一个中国原则，强调联合国“所有的行动都以此为依据”。国际社会清楚看到，中方对美方干涉内政和损害主权的挑衅行径进行坚决反制，是在开展反霸权、反干涉、反分裂斗争，是维护联合国宪章宗旨和国际关系基本准则的正义行动。美国企图靠纠集小圈子颠倒是非、挑战国际公理正义，不仅是站在14亿多中国人民的对立面，也是站在世界绝大多数国家的对立面，站在全世界爱好和平的人们的对立面。

佩洛西窜访中国台湾地区进一步表明，当前台海面临的紧张局势、中美关系面临的严重困难、亚太安全面临的重大风险，根源都在美方。连日来，亚太地区各界人士以及美国国内有识之士纷纷指出，佩洛西窜台只会破坏地区和平稳定，只会给当前动荡不安的国际形势火上浇油。美国前驻华大使博卡斯指出，佩洛西的举动是一种“挑衅”，是在玩火，美方将会为之付出代价。佩洛西在新加坡期间，新方领导人当面强调了稳定的中美关系对地区和平与安全的重要性。佩洛西在韩国遭受“冷遇”，引发舆论广泛关注。分析普遍认为，佩洛西搅乱地区局势的恶劣行径，让自己成了名副其实的烫手山芋。地区国家的态度充分说明，美方将台湾问题引入地区战略，渲染紧张、挑动对抗，是逆地区发展潮流而动，同亚太人民的期待背道而驰。

中国实现完全统一，是包括台湾同胞在内的全体中华儿女的共同愿望。中方愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果外部干涉势力和“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。面对国家统一的民族大义，中国人民有不信邪、不怕鬼的骨气，有吓不倒、压不垮的志气，有万众一心、众志成城的决心，更有坚决捍卫国家主权、民族尊严的能力。任何人、任何势力、任何国家在台湾问题上挑衅滋事，企图迟滞中国发展壮大，阻碍中华民族伟大复兴，完全是徒劳的，必将碰得头破血流。

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)