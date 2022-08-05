人民网仰光8月5日电 （记者李秉新）以讲述中国发展故事为主题的首届“中国影像节”线下展映活动日前在仰光中国文化中心拉开帷幕。8月4日，仰光中国文化中心多功能厅人头攒动，巨大的屏幕滚动播出着中国传统节日经典舞蹈《超乎想象的中国》《美丽中国》等视频，中心主任徐玲向前来观展的缅甸先丰安保服务公司副经理贺磊等30余缅籍员工介绍着本次活动内容，她表示，希望通过今天的“中国影像节”线下展映活动让缅甸朋友更多地了解中国，喜欢中国文化，增进相互了解，深化友好情谊。中心后续还将陆续举办多场“中国影像节”线下展映活动，为缅甸观众带来更多精彩专题纪录片。

来宾随后观看了中国国际电视台拍摄制作的英文纪录片《洪水之下》和缅文字幕版《中华功夫》，以富有冲击力和临场感的画面让缅甸员工们大饱眼福。

观影之后，来宾们还参与了中国文化旅游知识有奖抢答活动，通过这一趣味十足的互动活动来认识中国了解中国。

除上述活动外，仰光中国文化中心还为来宾精心安排了“庆祝中缅建交”图片展。中心工作人员在一幅幅图片前向来宾讲解中缅建交以来双方友好交往的一幕幕感人画面。

最后，来宾们参观了中心图书馆，办理了借阅图书会员卡，在图书的字里行间继续加深了解中国文化无穷的魅力。

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