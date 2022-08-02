图为薛宏权正在制作皮影。 受访者供图

中新网陕西渭南8月2日电 (杨英琦)“从古至今，皮影戏其实一直走在创新的路上。”陕西省非遗项目华县皮影制作技艺代表性传承人薛宏权1日表示，接触皮影四十年，自己愈发相信“传统艺术的保护与传承不能只守旧，与时俱进的发展与创新才能留住观众的心”。

流传于陕西省渭南地区的华县皮影戏俗称“灯影戏”，源于1500余年前，其音乐演奏细腻古老，影人雕刻造型优美，是中国民间工艺美术与戏曲的巧妙结合。华县皮影戏演出搭台只需一盏明灯、两张方桌、几块木板，“一口诉说千古事，双手对舞百万兵”。

2006年，华县皮影戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年，中国皮影戏被联合国教科文组织宣布列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，华县皮影戏作为其中的子项目一并入选。

2015年，薛宏权创立了华州创新皮影团，为迎合现代人的审美需求，该团队在继承传统皮影艺术的基础上，从影人造型设计、音乐制作、灯光运用，舞台呈现等方面进行创新，动作模拟真人，表演贴近生活，并编排出皮影芭蕾舞剧、童话故事等一系列新剧目，提高了皮影戏的观赏性。

薛宏权告诉中新网记者，传统的影人关节分解少，表演动作“写意化”。“我们团队仿照真人的骨骼结构制作皮影造型，力求其表演动作更加细腻。”

同时，薛宏权和团队充分运用现代科技，将其与传统艺术相结合，打造更加灵动的演出效果。“在布景上，我们借助多媒体工具进行场景切换，效果几乎可以达到类似电影的镜头切换，十分流畅逼真。”

近年来，薛宏权多次带团队走出国门，前往奥地利、哈萨克斯坦、新加坡等多个国家交流演出。因出国表演时需要自带布景等舞台设施，而传统“舞台”过于笨重不好携带，薛宏权就自己画图、设计，做出以碳纤维材质为主的新型皮影表演舞台。

“这种‘舞台’轻便许多，一个更易于携带的‘舞台’也更利于我们的传统艺术‘走’向四海。”薛宏权笑言。

作为中华民族发祥地之一，渭南悠久的历史与文明为其留下了丰富的非物质文化遗产。今年，渭南市贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的非遗保护方针，坚持活态传承，该市非遗项目持续增加、文化影响力不断提升。与薛宏权的心愿一致，渭南非遗正逐渐走出国门、走向世界。(完)

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