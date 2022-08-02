编者按：陕西是古丝绸之路起点和“一带一路”重要节点。7月31日至8月8日，中外媒体记者分赴陕北、关中、陕南三线同步开展采访调研活动，感受陕西各地积极融入“一带一路”建设的新实践、新成就、新经验。西部网·陕西头条推出“2022‘一带一路’媒体合作论坛 采访调研行”，反映中外媒体眼中的陕西印象，感受“一带一路”建设的时代脉动。

渭南非物质文化遗产展示传习馆内特色作品。

西部网讯（记者 卢江）8月1日，2022“一带一路”媒体合作论坛媒体采访调研行启动。当天西部网·陕西头条记者跟随南线采访团一行来到渭南市非物质文化遗产展示传习馆。

渭南非物质文化遗产展示传习馆内特色作品。

在非遗展示馆内，采访团成员充分了解了渭南非物质文化遗产知识，沉浸式体验了一场非物质文化遗产盛宴。华阴老腔、提线木偶戏、华山戏法以及特色皮影戏一应俱全展现在了媒体记者面前，引得众人交口称赞。

“这是我第一次来渭南，一路上听了很多关于渭南的介绍，也看到了大量渭南的非物质文化遗产项目，我觉得受益良多。”人民日报总编室编辑吴凯说。

人民日报外籍记者沉浸式体验非遗项目。

渭南是中华民族和华夏文明的重要发祥地，是周、秦、汉、唐两千多年来十三朝古都的京畿之地，蕴藏着得天独厚的文化资源，是闻名遐迩的戏曲之乡，在17个国家级非物质文化遗产代表性项目中，戏曲类项目就多达8项。此外，这里还是著名的鼓舞之乡和手工技艺之乡。

央媒记者沉浸式体验非遗项目。

渭南非物质文化遗产展示传习馆内特色作品。

讲解员为媒体记者介绍非遗知识。

来源：西部网-陕西新闻网

(责编：贾文婷、崔越)