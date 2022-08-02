秦东大地——渭南，蕴藏着得天独厚的文化资源，是闻名遐迩的戏曲之乡、鼓舞之乡和手工技艺之乡。

8月1日，一带一路媒体合作论坛南线采访调研行的首站来到了渭南非物质文化遗产展示传习馆。在这里，采访团成员不仅对渭南的非物质文化遗产有了更深入的了解，还沉浸式体验了一场非物质文化遗产盛宴：采访团成员一同上台参与华阴老腔演出；精妙的提线木偶戏让大家拍手称快；华山戏法的一手“耍把戏”逗得大家直乐；创新皮影戏展示了传统与创新的深度融合……

“我了解到了以前并不是很熟悉的非遗文化，同时也感受到了陕西人民的热情好客与开朗乐观。”人民日报记者吴凯说，“非遗文化既有老一代人的传承，又有新一代人的创新。这些传统文化在一代又一代非遗传承人的手上重新焕发出光彩，我十分感动，希望陕西在非物质文化遗产保护方面做得更好、更出彩。”

在位于合阳县的国家电投集团陕西新能源有限公司渭南分公司，采访团成员看到了国家电投集团在推动乡村振兴、促进能源结构升级上所作的努力。

“新能源对加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系至关重要。”光明日报社陕西记者站记者李洁在联合光伏电站项目前说，“国家电投集团的新能源项目能够改善渭南市能源经济结构，促进区域经济结构转型升级，实现关中地区节能减排，助力渭南高质量发展。”

在“文史圣域”——司马迁祠，采访团成员追忆《史记》，感受历史。

中外媒体记者先在《史记》讲堂听了关于《史记》和司马迁的故事，随后沿着砖石古道上山拜谒了“史圣”司马迁的祠墓。

“从古道慢慢走上来，看着满地的巨石，看着司马迁祠墓，能够真切地感受到中华传统文化上千年的底蕴，对我来讲，在古道上走过的每一步都让我感到非常震撼。”人民日报国际部记者李欣怡说，“希望通过大家的报道，把司马迁祠介绍给外国友人，将中华传统文化的独特魅力展现给全世界。”（记者 梁少飞）

（来源：群众新闻）

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