新华社悉尼8月2日电（记者郝亚琳）澳大利亚储备银行（央行）2日宣布，将基准利率上调50个基点至1.85%，同时上调外汇结算余额利率50个基点至1.75%。这是澳央行今年以来第四次加息。

澳央行行长菲利普·洛在当天发布的月度货币政策声明中表示，连续数次加息是为了让通胀回到2%-3%的目标，为经济发展创造更可持续的供需平衡。

澳大利亚统计局数据显示，今年第二季度澳消费者价格指数（CPI）环比上涨1.8%，同比上涨6.1%，同比涨幅再创2001年以来新高。澳央行预计，今年CPI涨幅将达7.75%。

毕马威澳大利亚合伙人、高级经济学家萨拉·亨特在接受新华社记者采访时表示，除了遏制通胀，澳央行连续加息也是为了给有些过热的经济“降温”。美联储今年以来多次加息给澳大利亚货币政策带来压力，澳央行年内很可能还会继续加息。

澳大利亚国库部长吉姆·查默斯当天表示，澳大利亚家庭支出势必会受到最新加息决定的影响。食品价格和电价上涨，让民众在如何平衡家庭收支方面面临更艰难的选择。

今年5月3日，澳大利亚央行启动自2010年以来的首次加息，将基准利率上调25个基点至0.35%、外汇结算余额利率从零上调25个基点至0.25%。

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