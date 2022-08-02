国务委员兼外长王毅将于8月3日至5日出席在柬埔寨金边举行的中国—东盟（10+1）外长会、东盟与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会，并应柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆的邀请，对柬埔寨进行访问。

总台央视记者：中方刚才发布了王毅国务委员兼外长出席东亚合作系列外长会的消息。中方如何评价当前东亚合作？对此次系列外长会有何期待？

华春莹：当前东亚地区形势总体稳定，中国与地区各国关系保持积极良好发展势头。中国东盟全面战略伙伴关系开局良好，双方积极推进和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设。全球最大的自贸区——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）顺利实施，东亚各机制务实合作不断推进。同时也要看到，新冠疫情仍在全球蔓延，经济复苏压力增大，地缘政治动荡及外溢效应蔓延和突出，东亚合作面临更多复杂因素。

中方始终把东盟视为维护地区和平稳定、促进区域经济一体化的重要力量。中国坚定支持东盟团结和共同体建设，支持东盟在区域架构中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用。今年东亚合作系列外长会是新冠疫情以来首次以线下方式举行，我们期待会议进一步凝聚各方共识，加强团结协作，共谋复苏发展，为地区和平发展注入新动力。我们认为，在当前形势下，这次会议一是要维护东亚合作正确方向，坚持和平、发展、自主、包容，践行开放的区域主义，加强东盟主导的区域合作机制。二是要深化疫后复苏合作，加强经贸投资、互联互通、数字能源、生态环保、社会人文等领域交流合作，促进地区经济社会可持续发展。三是要维护地区和平稳定，通过对话协商妥善处理地区热点敏感问题，确保东亚继续成为和平发展的高地，并为动荡不安的国际局势注入正能量。

彭博社记者：自昨天记者会结束后，又有更多关于佩洛西亚洲之行的消息。目前看来，她越来越有可能访问台湾，在今晚抵台，并与台湾地区领导人举行会谈。外交部对此有何看法？此访看起来最快将在几小时后发生，中方是否认为佩洛西如果此时取消访台是否还来得及？

华春莹：大家都在密切关注佩洛西众议长的亚洲之行，你提的问题更适合去问美方或者她本人。中方已多次明确阐明了原则立场，并已多次向美方提出了严正交涉。我们密切关注佩洛西行程。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施维护中方主权、安全利益。

《中国日报》记者：出席会议期间，王毅国务委员兼外长有没有同其他国家外长会见的计划？是否有计划会见美国国务卿布林肯？

华春莹：王毅国务委员兼外长将应约会见老挝、文莱、日本、斯里兰卡、新西兰等国外长，就共同关心的问题交换意见。王毅国务委员没有会见布林肯国务卿的计划。

总台国广记者：能否介绍王毅国务委员兼外长访问柬埔寨有关安排和中方的期待？中方如何看待当前中柬关系？

华春莹：中国和柬埔寨是传统友好邻邦，也是具有战略意义的命运共同体。在两国领导人共同引领下，中柬关系始终保持着高水平发展。明年是中柬建交65周年。这次王毅国务委员访问柬埔寨期间，将同西哈莫尼国王、洪森首相会见，同布拉索昆副首相兼外交与国际合作部大臣会谈，双方将就双边关系、区域合作和共同关心的国际地区问题交换意见。我们相信王毅国务委员兼外长这次访问将进一步巩固中柬传统友好，以两国领导人重要共识为指引，以中柬命运共同体建设为主线，推动中柬全面战略合作取得更多成果，更好惠及两国人民，同时也为维护地区和平稳定与繁荣发展作出更大贡献。

《华尔街日报》记者：在过去的24小时里，中方是否与美方就佩洛西访问计划进行了沟通，以确保双方没有误解或误判？

华春莹：中美双方在各个层级、通过各种渠道在北京和华盛顿保持密切沟通。中方多次明确无误地向美方阐明了中方坚决反对美国众议长窜访台湾的坚定立场。希望美方官员能够清楚地理解这个问题的重要性、敏感性以及危险性。

凤凰卫视记者：昨天，美国国务卿布林肯在参加联合国《不扩散核武器条约》审议大会时称，美国会是独立、平等的政府机构，美国众议长访台有过先例。如果佩洛西决定访台，而中国试图制造某种危机或以其他方式加剧紧张局势，那责任将完全在北京。中方对此有何回应？

华春莹：全世界都看得非常清楚，是美国采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部责任。布林肯国务卿有关言论颠倒黑白，再次深刻表现了美国一些人的霸权心态和强盗逻辑。那就是：我可以肆意挑衅你，但是你不可以反对或者自卫。

近期中方已经在北京和华盛顿各渠道、各层级反复阐明了中方反对美众议长拟窜访台湾的严正立场。我愿借此机会再重申几点：

第一，美国政府的各个机构，包括行政、立法、司法部门都应执行美国政府承认和承诺的外交政策。1979年美国政府在中美建交公报中明确承诺，“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系”。美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府承认和承诺的外交政策。美国众议长作为美国政府三号人物乘坐美国军机窜访台湾地区，决不是什么非官方行为。

第二，美方个别政客以往的错误行动不应该构成先例，更不能成为美方在台湾问题上错上加错的借口。

第三，一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。正是在一个中国原则基础上，中国同包括美国在内的181个国家建立了外交关系。美方在中美三个联合公报中就一个中国原则对中方作出过庄严承诺。

近年来，美方口头上声称坚持一个中国政策，但行动上不断倒退，甚至虚化、掏空一个中国原则，不仅先后将其单方面炮制的、中方从未承认且坚决反对的所谓“与台湾关系法”“对台六项保证”塞入其一个中国政策表述，还违背仅与台保持非官方关系的承诺，不断提升美台接触水平，并持续加大对台军售。

对此，美国国内和国际上很多有识之士都看得非常清楚，并且已经多次指出美方有关动作的危险性。今年达沃斯世界经济论坛上，美国前国务卿基辛格明确指出，“我所理解的中美建交时达成的协议是美国将奉行一个中国原则。坚持一个中国原则十分关键。美国不应该采取欺骗性手段或渐进方式推动‘两个中国’方案”。近期有关美众议长拟赴台的消息出来后，很多人士包括美国很多主流媒体、智库以及一些美国盟友国家前政要也都纷纷公开表示，佩洛西无论以何理由窜台都将是愚蠢、危险和不必要的，这是危险的赌博，很难想像会有比这更鲁莽和挑衅的行动，如果美方对两岸形势判断错误或处理不当，将给台湾地区乃至世界的安全、繁荣和秩序造成灾难性后果。

第四，美方出于“以台制华”战略，支持和纵容“台独”分裂势力，在台湾问题上不断蓄意挑衅中国，步步紧逼中方红线和底线。美台勾连挑衅在先，中方正当防卫在后。面对美方罔顾中方反复严正交涉，恣意妄为，中方采取任何反制措施都将是正当的和必要的。这也是任何一个独立主权国家应有的权利。更何况中国是一个拥有5000多年历史和14亿多人口的大国。对此，希望美方有十分清醒的认识。

第五，台湾问题历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国主权、安全和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望。美方应该放弃任何打“台湾牌”的企图，言行一致、不折不扣地恪守一个中国原则、履行中美三个联合公报。如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果都将由美方负责。

新华社记者：中国已担任联合国安理会8月轮值主席。中方将如何行使职责并发挥作用？

华春莹：中国已正式接任联合国安理会8月轮值主席。中国常驻联合国代表张军大使已经在媒体吹风会上详细介绍了8月安理会工作。根据计划，安理会8月将审议也门、叙利亚、利比亚、中东巴勒斯坦、反恐等多个问题。在中方的倡议下，安理会还将围绕“维护共同安全”“加强非洲国家能力建设”举行两场专题会议。

我想强调的是，中国一直是联合国的坚定支持者，一直同联合国保持密切合作，也一直以实际行动支持联合国维护和平安全、促进共同发展、应对全球挑战。中国将同安理会其他成员一道，推动安理会履行《联合国宪章》赋予的职责，践行真正的多边主义，推动政治解决地区热点问题，为世界和平与安全作出更大贡献。

东方卫视记者：上周，德国“寻求发展”咨询机构专家发表评论文章称，积极评价习近平主席提出的全球发展倡议，认为倡议为解决全球发展挑战提供了解决思路和方案，建议欧洲等发达国家加强同倡议的对接。请问发言人对此有何评论？

华春莹：中方也注意到了有关报告，报告对全球发展倡议作出了积极和客观的评价，分析了倡议的核心理念和重点领域，建议国际发展合作参与方同中方加强在倡议框架下的合作。

中方始终坚持以人民为中心，我们不仅希望中国人民过上好日子，也希望世界各国人民都能过上好日子。正如习近平主席指出，只有各国人民都过上好日子，繁荣才能持久，安全才有保障，人权才有基础。去年，习近平主席提出了全球发展倡议，目的就是要推动国际社会重新聚焦发展问题，加强国际发展合作，为破解发展难题贡献中国智慧和中国方案。全球发展倡议一经提出就得到了国际社会的积极热烈反应，目前已经得到100多个国家和国际组织响应，60个国家加入了“全球发展倡议之友小组”。今年6月，习近平主席主持全球发展高层对话会发表重要讲话，发布了32项成果，作为落实全球发展倡议的率先行动，包括创设“全球发展和南南合作基金”，加大对中国—联合国和平与发展基金的投入，发起“促进粮食生产专项行动”等，得到国际社会普遍欢迎和积极响应。

全球发展倡议秉持的是开放包容的伙伴精神，是重要的全球公共产品。中方愿同包括欧洲在内的国际社会一道，共同落实好全球发展倡议，共同打造更多务实合作项目，动员更多国际发展资源，重振全球发展伙伴关系，为加快落实2030年可持续发展议程汇聚合力。我们欢迎包括欧洲国家智库在内的各国智库都能加大对全球发展倡议的研究，积极建言献策，推动更多人一起加入，共同推动倡议走深走实，为世界各国共同发展作出贡献。

塔斯社记者：昨天美国总统拜登称，他的政府准备好立即与俄罗斯讨论新军控框架，以取代将于2026年到期的《新削减战略武器条约》。他还说美方认为这个谈判需要中国的参与。外交部对此如何评价？

华春莹：美国是世界上拥有最大核武库的国家，也是历史上开展核试验次数最多的国家。近年来美国还投入巨资不断推进核武器的现代化进程。美方2018年发表的《核态势评估报告》还公然表示，美方不会推动批准《全面禁止核试验条约》。美国国内不时出现一些关于恢复核试验的杂音。希望美方能够率先履行作为一个核大国应尽的责任和义务，在削减战略核武器方面作出表率。

美方在NPT十审会之际，要求中国参与核军控的对话，目的无非是为推卸自己责任，转移矛盾。美国作为世界上拥有最大核武器的国家，应该首先按照联大有关文件和国际共识，切实履行核裁军特殊、优先责任，以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

中国一直坚定不移奉行自卫防御的核战略，在核力量发展上已经保持了极大克制，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，从来没有参加过任何形式的军备竞赛。中国的核武库规模与美国不在一个量级，现阶段要求中国加入多边裁军进程不公平也不合理。尽管如此，中方依然在为推动国际核不扩散进程做出积极努力。今年初在中方推动下，五核国领导人共同发表了《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，强调核战争打不赢也打不得。

如果美方率先以身作则，切实遵守《不扩散核武器条约》规定，对于改善国际安全环境，维护全球战略稳定将具有重要意义。中方愿就事关全球战略稳定安全的问题同各方继续保持密切沟通。

湖北广电记者：《不扩散核武器条约》（NPT）第十次审议大会已于8月1日在纽约开幕。据报道，大会主席斯劳维宁称，美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）引发中、俄等多国严重关切，三国核潜艇合作是否有违NPT精神应由缔约国判定。中方对此有何评论？

华春莹：美国、英国、澳大利亚三国决定开展核动力潜艇合作构成严重核扩散风险，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定，中方已多次阐明反对立场。正如NPT十审会主席所言，其他许多国家也多次表达类似关切。

令人遗憾的是，美英澳不顾国际社会关切，执意推进核潜艇合作，并极力为自身行为辩解。但事实胜于雄辩。三国核潜艇合作涉及核武器国家向无核武器国家转让武器级核材料，这明显违背NPT的目的和宗旨，严重冲击以NPT为基石的国际核不扩散体系。

中方呼吁NPT缔约国以条约十审会为契机，积极参与应对美英澳核潜艇合作相关讨论，共同维护NPT的完整性和有效性。我们也敦促美英澳切实履行核不扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，为维护亚太地区和平稳定作出应有的贡献。

彭博社记者：你刚才说王毅国务委员和布林肯国务卿不会举行会晤。这是否反映了中方对美方某种不满？另外，中美高层今年是否还将面对面会晤？

华春莹：你的这两个问题，我可以一并回答。中美两国在各层级保持密切沟通。具体什么时候、在什么层级会面，需要双方通过外交渠道共同商定。

关于中方近期在一系列重要问题上的立场，我们已经通过各个渠道、明白无误地向美方清楚地阐明了立场和态度。希望美方能够准确领会有关信息，不要有误解误判。

路透社记者：有居民看到大量装甲车在厦门行进。外交部能否证实，中国军队是否为应对佩洛西访台调集兵力？

华春莹：这个问题，你应该去问国防部发言人。

共同社记者：您刚才介绍了王毅国务委员将同日本外相有机会交换意见，能否介绍进一步详细信息，比如说何时会见？中方对此有何期待？因为今年正好是中日邦交正常化50周年。

华春莹：东亚合作系列外长会将于8月3日至5日在金边举行，在此期间，王毅国务委员将同日本外相林芳正举行会见。我们会第一时间发布消息。

日本是中国近邻，中方希望日方同中方相向而行，推动中日关系实现健康稳定发展。我相信这既是中日两国人民的共同愿望，也是在当前纷繁复杂、充满不确定性的国际形势下，中日作为亚洲重要邻国应该为两国人民福祉和地区和平稳定作出的积极努力。希望此次会晤能够就推动中日关系改善发展达成一些积极共识。

法新社记者：中方有没有召见美国驻华大使表达抗议？

华春莹：我刚才已经说了，中美在各个层级保持密切沟通。中方传递的信息清晰无误，美方应该是清楚的。适当时候我们会召见美国大使。

印度报业托拉斯记者：基地组织头目扎瓦希里在阿富汗喀布尔被美军无人机击毙。你对此有何回应？

华春莹：我们注意到有关报道。中方历来坚决反对恐怖主义，并且积极参与国际反恐斗争。同时中方也认为，反恐不应该搞双重标准，应该打击一切形式的恐怖主义。开展国际反恐合作，不应该以损害他国的主权为代价。

彭博社记者：关于反制，中方多次提到如果佩洛西执意访台，中方有权采取反制。你能否详细介绍这反制措施的性质和范围？例如，是否包括军事、经济、外交领域的措施？

华春莹：我可以告诉你的是，美方必将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。

(责编：高歌、杨牧)