广州市南沙区与巴西里约热内卢州卡希亚斯公爵市加强交流合作备忘录签约仪式举行。人民网记者 毕梦瀛摄

人民网卡希亚斯公爵市8月1日电 （记者毕梦瀛、陈一鸣）广州市南沙区与巴西里约热内卢州卡希亚斯公爵市加强交流合作备忘录签约仪式8月1日以视频方式在线举行。中国驻里约热内卢总领事田敏、卡希亚斯公爵市市长威尔逊等中巴双方嘉宾在卡希亚斯公爵市出席仪式。

田敏在致辞中表示，加强地方城市友好交流合作是中巴全面战略伙伴关系重要组成部分。广州市南沙区和卡希亚斯公爵市都拥有深厚的文化底蕴和优越的地理位置，在文化教育、信息技术、物流运输、能源、医疗卫生等领域合作潜力巨大，这为两个城市进一步密切合作奠定了坚实基础。希望并相信双方将以签署加强交流合作备忘录为契机，进一步深化各领域务实合作，造福两地人民。

威尔逊表示，深化两国人民和政府之间良好关系的最佳途径，是持续促进贸易、教育、文化、科技和其他领域的友谊，实现互利共赢。希望此次交流能让两座城市更紧密地联系在一起，双方合作能硕果累累。

在广州南沙区出席仪式的南沙区委书记卢一先表示，能够与区位优越、文化悠远、潜力巨大的卡希亚斯公爵市结成友好城区，感到非常荣幸。衷心希望双方以此为契机，加强产业对接、经贸合作和人文交流，为进一步密切中巴两国关系、深入加强金砖国家合作作出积极贡献。

卡希亚斯公爵市政府高度重视发展对华关系，市长威尔逊曾多次访问中国，积极推动双方友好交流与合作。在卡希亚斯公爵市出席签约仪式的嘉宾还参观了该市一体化安全监控中心、FUNDEC科教基金会和当地今年初开设的巴西第二所中巴双语学校。

卡希亚斯公爵市毗邻巴西经济中心里约热内卢市，是里约热内卢州人口第三大城市和海陆重要交通枢纽，历史文化底蕴深厚，工商业发达，在化工、冶金、物流、纳米技术、生物技术等领域实力突出，是里约州经济发展的重要动力源。

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