新华社北京8月2日电（记者孙楠）针对美国国务卿布林肯有关言论，外交部发言人华春莹2日下午在例行记者会上予以驳斥，重申中方反对美众议长佩洛西拟窜访台湾的严正立场。

有记者问：布林肯在参加《不扩散核武器条约》审议大会时称，美国会是独立、平等的政府机构，美众议长访台有过先例；如佩洛西决定访台，而中方试图制造某种危机或以其他方式加剧紧张局势，那责任将完全在北京。中方对此有何回应？

“全世界都看得非常清楚，是美国采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部责任。”华春莹说，“布林肯有关言论颠倒黑白，再次深刻地展现了美国一些人的霸权心态和强盗逻辑，那就是：我可以肆意挑衅你，但你不可以反对或者自卫。”

华春莹说，近期中方已经在北京和华盛顿多渠道、各层级反复阐明了中方反对美众议长拟窜访台湾的严正立场。她愿借此机会再重申几点：

第一，美国政府的各个机构，包括行政、立法、司法部门，都应该执行美国政府承认和承诺的外交政策。美国政府在中美建交公报中明确承诺，“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系”。美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府承认和承诺的外交政策。美国众议长作为美国政府三号人物，乘坐美国军机窜访台湾地区，绝不是什么非官方行为。

第二，美方个别政客以往的错误行动不应构成先例，更不能成为美方在台湾问题上错上加错的借口。

第三，一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。正是在一个中国原则基础上，中国同包括美国在内的181个国家建立了外交关系。美方在中美三个联合公报中就一个中国原则对中方作出过庄严承诺。

华春莹说，近年来，美方口头上声称坚持一个中国政策，但行动上不断倒退，甚至虚化、掏空一个中国原则，不仅先后将其单方面炮制的、中方从未承认而且坚决反对的所谓“与台湾关系法”“对台六项保证”塞入其一个中国政策表述，还违背仅与台湾方面保持非官方关系的承诺，不断提升美台接触水平，并持续加大对台军售。对此，美国国内和国际上很多有识之士都看得非常清楚，并已经多次指出美方有关动作的危险性。

她说，在今年达沃斯世界经济论坛上，美国前国务卿基辛格明确表示，“我所理解的中美建交时达成的协议是美国将奉行一个中国原则。坚持一个中国原则十分关键。美国不应该采用欺骗性手段或渐进方式推动‘两个中国’方案”。近期有关美众议长拟窜台的消息出来后，美国主流媒体、智库以及一些美国盟友国家的前政要等很多人士也都公开表示，佩洛西无论以何理由赴台都将是愚蠢、危险和不必要的，是危险的赌博，很难想象会有比这更鲁莽和挑衅的行动；如果美方对两岸形势判断错误或处理不当，将给台湾地区乃至世界的安全、繁荣和秩序造成灾难性的后果。

第四，美方出于“以台制华”的战略，支持和纵容“台独”分裂势力在台湾问题上不断蓄意挑衅中国，步步紧逼中方红线和底线。美台勾连挑衅在先，中方正当防卫在后。面对美方罔顾中方反复严正交涉恣意妄为，中方采取任何反制措施都将是正当的和必要的。这也是任何一个独立主权国家应有的权利。更何况中国是一个拥有5000年历史和14亿多人口的大国。对此，希望美方有十分清醒的认识。

第五，台湾问题历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国主权安全和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望。

“美方应该放弃任何打‘台湾牌’的企图，言行一致、不折不扣地恪守一个中国原则、履行中美三个联合公报。”华春莹说，“如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。”

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