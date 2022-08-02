新华社联合国8月1日电 中国从8月1日起担任联合国安理会8月轮值主席。当天，中国常驻联合国代表张军向驻联合国国际主流媒体介绍中方担任安理会轮值主席的工作考虑。

张军表示，当今世界面临着政局动荡、军事冲突、恐怖威胁、新冠疫情、气候变化、能源和粮食危机等严峻挑战。冷战思维和强权政治让世界更加分裂，增加了不确定性和不稳定性。面对复杂形势，各方都期待联合国发挥更大作用，安理会的工作不应该也不能有所松懈。中方高度重视担任安理会轮值主席工作，将认真履行主席职责，推动安理会回应各方期待，加强团结合作，更好地维护世界和平、保障共同安全、应对当前挑战。结合安理会议程，中方将把工作重点放在以下几个方面：一是推动对话合作，维护共同安全。二是支持非洲能力建设，助力实现持久和平。三是加大劝和促谈，推动政治解决热点问题。四是坚持开放包容，维护安理会团结合作。

张军还就当下热点问题同媒体互动。

关于美英澳核潜艇合作，张军表示，美英澳核潜艇合作涉及武器级浓缩铀及相关技术、设备的转让，明显违反《不扩散核武器条约》目的和宗旨，具有严重核扩散风险，引发地区军备竞赛，威胁地区安全与稳定。美国、英国在多个场合就朝核、伊核问题局势表达关切，却在同澳大利亚核潜艇合作问题上“开绿灯”，这是赤裸裸的双重标准。中方奉劝有关国家立即改弦更张，以实际行动回应国际社会关切，维护国际核不扩散体系及地区和平与稳定。

关于朝核问题，张军表示，各方在关注朝鲜半岛核问题、加强防扩散合作的同时，也应全面看待半岛问题。有关国家持续推进联合军演，推高军事对抗风险，加剧半岛紧张态势。近年来，朝鲜采取了一些无核化举措，美国上届政府也有积极行动，但此后朝美对话陷入僵局。希望朝美双方尽快恢复直接对话，特别是美方应采取有意义的实际行动，回应朝方关切。各方应保持冷静克制，避免采取任何可能加剧紧张、导致误判的行动，同时尽快恢复对话和接触，相向而行，推动半岛问题政治解决进程。

在谈到乌克兰粮食外运及全球粮食安全问题时，张军表示，作为一个拥有14亿多人口的大国，中方努力维护国内市场稳定和国际物流畅通，这是对全球粮食安全作出的巨大贡献。有的国家以粮食安全为借口攻击抹黑中国，纯粹是出于政治目的。谁掌握着全球最大的粮食公司，谁控制着国际粮食定价权，国际社会看得一清二楚。这些国家应该反思，为解决全球粮食危机做一些实事。

当日，张军主持安理会会议，通过了本月工作日程。张军还会见联合国秘书长古特雷斯，就安理会工作交换意见。

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