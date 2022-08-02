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中企承建的肯尼亚卡瑞曼纽大坝供水项目投入运营

2022年08月02日17:14 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕8月1日电（记者黎华玲）肯尼亚总统肯雅塔8月1日为中国企业承建的肯尼亚卡瑞曼纽大坝供水项目揭牌，这标志着该项目全面进入交付阶段并投入运行，将极大缓解肯尼亚首都内罗毕及周边城镇近百万人口用水问题。

　　肯尼亚水利卫生和灌溉部代理常务副部长约瑟夫·恩乔罗格在接受记者采访时说，卡瑞曼纽大坝供水项目体现了中肯合作的深化，将极大缓解内罗毕及周边地区的用水问题。“这对我们来说是一个非常重要的项目。”

　　卡瑞曼纽大坝供水项目高级顾问李家峰介绍说，该项目是集大坝、水处理厂和管线于一体的综合水利项目，位于距内罗毕约75公里的基安布郡，目前项目已全面进入交付阶段，并投入运行。大坝的水库库容2640万立方米，水厂日处理量7万立方米，建成后向内罗毕及其周边城镇供水，通过清洁用水保障环境卫生和民众健康安全。

　　李家峰说，大坝项目累计解决了肯尼亚当地近2000人就业，并为他们提供技能和运营维护培训。另外，项目用到的建筑材料几乎都是属地采购，推动了当地及周边郡县的经济发展。

　　据了解，卡瑞曼纽大坝供水项目始建于2019年8月，是中国提出的共建“一带一路”倡议在肯尼亚的落地项目，也是肯尼亚政府“2030愿景”的旗舰项目之一。

(责编：高歌、杨牧)

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