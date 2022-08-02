新华社加拿大蒙特利尔8月1日电（记者林威）1日，在蒙特利尔举行的第24届世界艾滋病大会上，联合国艾滋病规划署、联合国儿童基金会、世界卫生组织宣布成立消灭儿童艾滋病全球联盟，以确保2030年前实现无感染艾滋病毒儿童被拒绝治疗的目标，并防止新的婴儿感染艾滋病毒。

除联合国机构外，该联盟还包括民间组织、受艾滋病影响最严重的一些国家政府及国际合作伙伴。安哥拉、喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、肯尼亚、莫桑比克、尼日利亚、南非、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦在第一阶段加入了该联盟。

联合国艾滋病规划署执行主任比亚尼马说：“儿童和成人（感染者）之间治疗覆盖率的巨大差距令人愤慨。通过这个联盟，我们将把愤怒转化为行动。通过汇集新的改进药物、新的政治承诺和社区的坚定行动，我们可以成为消灭儿童艾滋病的一代。”

联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔说：“尽管在减少垂直传播、增加检测和治疗以及扩大信息获取方面取得了进展，但世界各地的儿童获得艾滋病毒预防、护理和治疗服务的可能性仍远低于成人。联盟的成立是向前迈出的重要一步。”

根据联合国艾滋病规划署发布的2022最新报告，全球只有约52%感染艾滋病毒的儿童能够获得药物治疗，远低于成人感染者中约76%的人能获得抗逆转录病毒药物治疗的比例。

为期五天的第24届世界艾滋病大会7月29日在加拿大蒙特利尔开幕。大会是目前全球规模最大的有关艾滋病的会议，由国际艾滋病协会组织召开。本届大会采用线上线下结合的形式，主题为“重新参与 遵循科学”，9500余名来自世界各地的专家学者、非政府组织代表等现场与会，近2000名代表注册线上会议。

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