人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

联合国机构成立消灭儿童艾滋病全球联盟

2022年08月02日15:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社加拿大蒙特利尔8月1日电（记者林威）1日，在蒙特利尔举行的第24届世界艾滋病大会上，联合国艾滋病规划署、联合国儿童基金会、世界卫生组织宣布成立消灭儿童艾滋病全球联盟，以确保2030年前实现无感染艾滋病毒儿童被拒绝治疗的目标，并防止新的婴儿感染艾滋病毒。

　　除联合国机构外，该联盟还包括民间组织、受艾滋病影响最严重的一些国家政府及国际合作伙伴。安哥拉、喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、肯尼亚、莫桑比克、尼日利亚、南非、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦在第一阶段加入了该联盟。

　　联合国艾滋病规划署执行主任比亚尼马说：“儿童和成人（感染者）之间治疗覆盖率的巨大差距令人愤慨。通过这个联盟，我们将把愤怒转化为行动。通过汇集新的改进药物、新的政治承诺和社区的坚定行动，我们可以成为消灭儿童艾滋病的一代。”

　　联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔说：“尽管在减少垂直传播、增加检测和治疗以及扩大信息获取方面取得了进展，但世界各地的儿童获得艾滋病毒预防、护理和治疗服务的可能性仍远低于成人。联盟的成立是向前迈出的重要一步。”

　　根据联合国艾滋病规划署发布的2022最新报告，全球只有约52%感染艾滋病毒的儿童能够获得药物治疗，远低于成人感染者中约76%的人能获得抗逆转录病毒药物治疗的比例。

　　为期五天的第24届世界艾滋病大会7月29日在加拿大蒙特利尔开幕。大会是目前全球规模最大的有关艾滋病的会议，由国际艾滋病协会组织召开。本届大会采用线上线下结合的形式，主题为“重新参与 遵循科学”，9500余名来自世界各地的专家学者、非政府组织代表等现场与会，近2000名代表注册线上会议。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部