新华社东京8月2日电（记者华义）日本关西电力公司8月1日通报称，停运检修中的美滨核电站3号机组内部发生含有放射性物质的水泄漏，内部泄漏量约7吨。该公司称没有对外部环境造成影响。

关西电力公司1日发布消息称，美滨核电站3号机组反应堆辅助建筑内的地面出现积水，随后工作人员进行了相关系统切换，漏水停止。检查发现水还泄漏到该建筑内部其他地方，工作人员当即对其进行回收，没有泄漏到建筑外部。该公司推测此次泄漏含放射性物质的水共约7吨，放射性活度约220万贝克勒尔。该公司称漏水原因还在调查中，此次事件并没有对外部环境造成影响。

美滨核电站位于福井县，是日本最早建设的核电站。1号和2号机组正在报废作业中，3号机组运营也已经超过40年，但由于通过了日本原子力规制委员会的审查被允许重启，原定本月重启，目前正在为重启停运检修中。

2011年福岛核事故后，日本实施新的核电站安全标准，规定核电站的一般运营年限为40年。但经日本原子力规制委员会的审查同意后可以允许延长运营年限。

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