美国会近日通过的“芯片和科学法案”部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，反映出美方一些人根深蒂固的冷战及零和博弈思维，这势必限制阻碍中美正常科技合作，不利于双方共同利益和人类共同进步。

在半导体行业兴起之时，美国本土曾一度几乎囊括全球半导体制造的全部产能。如今，美国仅拥有12%的全球半导体产能份额。这种巨大反差成为美方一些人试图通过该法案重塑其在全球半导体制造领域核心地位，进而遏制中国半导体产业发展的重要原因。但是，美国半导体制造行业衰退的根源在于自身，遏制中国、剥夺和损害中方正当的发展权益，只会损人害己。

有分析认为，美国半导体制造行业衰退主要有两方面原因：一是美国的建造成本过高，相关人才也较为短缺，使得企业选择其他综合成本较低的国家和地区打造产能；二是企业为逐利而迁徙，过去几十年电子行业供应链正在整体搬离美国，使得半导体制造的上下游产业链也离美国越来越远。

半导体供应短缺对全球经济造成了巨大冲击，凸显出半导体产业对于世界经济的重要性。在世界经济面临多重挑战之际，世界各国本应加强国际合作，充分发挥各自作用，共同推动半导体产业健康平稳发展，共促世界经济复苏。美方利用法案打压中国，违背了基本的市场规律，将对全球半导体企业的预期和计划造成干扰，扭曲全球半导体供应链，进而破坏世界经济。光刻机制造巨头荷兰阿斯麦尔公司首席执行官彼得·温尼克近日表示：“政界人士不时提出要限制向中国大陆出口，不过世界不能忽视的事实是，中国大陆的半导体制造能力对于满足全球市场需求至关重要。”

值得警惕的是，美政客不断对中国进行抹黑、攻击和妖魔化，大肆渲染“中国威胁论”，美国众多政策对中国的敌意已经不加遮掩。“芯片和科学法案”主要谈判代表、共和党参议员罗杰·威克就声称，没有比美国与中国之间争夺“技术霸权”更重要的竞争了。美方一贯标榜是自由市场理念的支持者和维护者，甚至多次以此为借口攻击抹黑他国，如今却为了维护自身霸权，利用该法案让众多国际半导体企业选边站队，足见其虚伪。对于中国来说，只要坚持把国家和民族发展放在自身力量的基点上，努力推动科技发展和产业进步，就无需惧怕任何限制打压。（本文来源：经济日报 作者：郭言）

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