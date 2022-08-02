7月26日至30日，第二届中国国际消费品博览会在海南海口举办。这是全国首个以消费精品为主题的国家级展会和亚太地区规模最大的消费精品展。

海南国际经济发展局是此次消博会的主要承办单位之一，作为承办方的工作人员，海南国际经发局全球新闻官鲁斯兰是展会期间最忙碌的人之一。

“熊猫侠”在中国

鲁斯兰，哈萨克斯坦人，出生在该国西部的石油城阿特劳，从小就迷恋中国动画片《西游记》。2009年，年仅16岁的鲁斯兰选择到中国留学，由于从小没有见过海，出于对大海的渴望，他选择海口市作为自己的落脚点，并最终成为海南大学的一名学生。两年的汉语学习结束后，鲁斯兰通过了汉语水平考试认证，并留在海南大学开始了他的本科学习。每年，外国来中国的留学生数量高达数十万人，鲁斯兰本来只是他们中的一员，但因为不经意间的献血行动，却让他成了大家备受关注的人物。

鲁斯兰：在大学读书期间，那个时候是2009年，我下课以后去食堂吃饭，吃完午饭之后我看到有一辆献血车，那个时候还不知道是一个献血车。看到好多同学在那边排队，不知道是什么，看到我的一个同学我的好朋友，然后问他为什么大家都在排队，他给我介绍了一下，说我们是志愿者，在参加无偿献血活动，我们正在帮助别人。从小妈妈会教我，你要去中国读书，你成人的时候我就不在你身边，没有人指导你，但是你不要忘记，长大之后你要做一个好人。

就这样，鲁斯兰加入了无偿献血的行列，此后每年两次捐献从不间断，鲁斯兰所拥有的Rh阴性血又称“熊猫血”，在中国极其罕见，只占总人口比例的千分之一到千分之三。因此，拥有这种血型的人一旦需要输血，极有可能因为找不到血源而陷入危险境地。为了能够帮助更多的人，鲁斯兰主动向血站提出，留下自己的电话，只要有患者需要，他就会赶来献血。2013年9月7日对鲁斯兰来说，是非常特别的一天。那天上午，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲中，对鲁斯兰在海南大学学习期间参加无偿献血的行为给予高度赞扬，并称赞他为“中哈友谊的使者”。

鲁斯兰：那个时候，我刚好跟同胞们一起在宿舍看直播。因为那个时候习主席第一次去哈萨克斯坦访问，也没有想到他在演讲的时候会提到我的名字。当时他说海南大学的留学生鲁斯兰，我觉得他说到了我的名字鲁斯兰，我觉得好奇怪，可能不是我，但是后来他又说到了海南大学读书期间，我就觉得海南大学除了我，没有别的鲁斯兰，应该是我，而且我也每年都献血，那应该是在说我。

记者：你本来把献血当成一件小事，但是后来成了大事了，你怎么理解这个事？

鲁斯兰：他是一个国家最大的领导，但是他又知道一个普通的学生，一个留学生来自哈萨克斯坦，在一个南方的海南岛献血，我觉得他特别关心老百姓的生活，表达两国人民不分民族不分国家，大家都是普通人，大家都是应该做好事，多帮助别人，多交流。

“我是外国人，但我不是外人”

在海南大学就读期间，鲁斯兰和漂亮的蒙古国女孩格日乐一见钟情，并喜结连理。

2015年，在海南大学完成学业的鲁斯兰夫妻双双来到北京科技大学读研，继续着他们的“中国梦”。2018年，鲁斯兰夫妻研究生毕业，鲁斯兰再次面临人生的选择。

鲁斯兰：我在北京的时候，因为有想法回到海南工作，我认为海南是我的第二故乡，一直想为海南的发展做出贡献，但是没有一个机会。

海南要建设自由贸易港的消息，使得原本就思念海南的鲁斯兰下定决心再回到海南去。鲁斯兰说，他见证了这座海岛日新月异的变化，尤其是在离开的那段日子里，每次回去，这座活力四射的岛屿各种迅猛的发展，都让他感到吃惊。2019年，海南国际经济发展局面向全球招募人才，鲁斯兰迅速抓住这个难得的机会，经过层层考核，掌握多门外语的鲁斯兰成为这个部门第一位外籍员工。

鲁斯兰：刚开始的时候我是专员，现在已经升级到高级主管、全球新闻官，过去三年工作我觉得非常愉快，海南这个地方现在越来越国际化、全球化，那么多的国际国内企业在这边投资，越来越多的人才汇聚在海南。当然我们为这些企业服务的时候，我本人也能够学到很多的业务，我也认识了好多的朋友。

据鲁斯兰介绍，海南自由贸易港的全球服务热线从2021年到现在，已接了9000多个电话，国际国内200多个企业都已陆陆续续落户海南。谈及自己的工作，鲁斯兰自豪而兴奋。今年4月12日，鲁斯兰终于见到了来海南考察的习近平总书记。

鲁斯兰：我今年4月12日在海南的洋浦港，非常荣幸能够参与跟习主席的见面和简单的交流。习主席他夸我的中文好，完全是中国通，我觉得让我很荣幸。我也感谢了习主席，这是我等待了十年的梦想，当天我实现了我的愿望。

记者：你觉得“中国通”这三个字对于你的人生来说意味着什么？

鲁斯兰：虽然我是外国人，但是我不是外人，中国欢迎优秀的外国人才、国际人才在中国发展，了解中国，做一个桥梁，所以我觉得中国是非常对外开放很包容。

今年是鲁斯兰来到中国的第13年，对于海南的文化和风土人情，他已经十分熟悉。除了工作，他在生活上也深深融入了中国，他的一举一动都流露着对中国的深厚感情。

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