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美媒：美国经济增长放缓、企业举步维艰、民众艰难度日

2022年08月02日14:39 | 来源：中国日报网
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　　根据美国商务部日前公布的首次预估数据，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑0.9%，这是该国经济连续两个季度萎缩。美国《纽约时报》7月28日报道称，无论美国经济是否已经陷入衰退，经济增长放缓、企业举步维艰、千千万万家庭被物价击垮已是不争的事实。

　　美国家庭艰难度日

　　美国富国银行高级经济学家蒂姆·昆兰告诉《纽约时报》：“我们正在失去发展动力。收入正以最低限度增长，根本无法跟上通胀速度，这就导致人们的消费能力下降。”

　　32岁的美国居民马修·马丁以卖饼干为生。如今，他不得不花更多的钱去购买黄油、鸡蛋等原材料。与此同时，饼干销量却在下降。“我想，人们现在没有那么多钱来买饼干了。”

　　作为两个孩子的单亲父亲，马丁正努力削减开支，然而这谈何容易。近日，他用户外游玩取代了看电影，然而这就意味着要花更多的汽油钱。他想卖掉房子，搬到一个生活成本较低的地方。然而，想要找到买得起的房子十分困难，特别是考虑到房贷利率上升。他曾想找一份朝九晚五的工作来糊口，然而这样一来他就得花钱找人照顾4岁的双胞胎。

　　马丁表示：“老实说，我不太确定自己要干什么。”

　　美国企业举步维艰

　　阿维塔尔·昂加尔经营着一家小企业，在旧金山、洛杉矶和纽约等地为游客和企业团体提供美食之旅。

　　疫情初期，餐馆关门，旅行暂停，昂加尔一夕间失去了收入，不得不通过开设在线烹饪课程渡过难关。如今，旅行恢复了，但每次新的新冠病毒变异株来袭都会受影响，生意因而时好时坏。在她看来，随着物价上涨，经济增长放缓，出游需求仍然难以预测。

　　昂加尔说：“我们有两大不确定因素，过去是疫情形势，现在又加上经济形势。”

　　更加令人沮丧的是，美国未来的经济形势可能更加糟糕。美国消费者新闻与商业频道7月28日报道称，华尔街普遍认为，目前经济尚未完全陷入衰退，但这一困境很可能在今年晚些时候或者2023年出现。

(责编：燕勐、崔越)

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