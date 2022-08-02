2022年7月14日，人们在美国纽约一处疫苗接种点等待接种猴痘疫苗。

美国的新冠疫情仍在持续，猴痘疫情又来势汹汹。据美国疾病控制与预防中心（CDC）的最新数据，截至7月29日，全美累计报告猴痘确诊病例5189例，美国已成为全球猴痘确诊病例最多的国家。世卫组织7月23日宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”后，两年前就已沦为抗击新冠疫情“最大失败国”的美国，此次防疫表现依然被指不力。

联邦政府与地方政府之间的不同步再度成为拖累疫情防控的主要原因之一。自6月下旬以来，美国猴痘疫情从零星报告变为快速发展。据CDC的数据，目前美国除少数几个州外，美国大部分地区都报告了猴痘病例。其中，纽约州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和佛罗里达州的疫情明显。7月28日，旧金山市长伦敦·布里德宣布该市自8月1日起进入公共卫生紧急状态；7月29日，纽约州州长霍赫尔宣布该州进入州灾难经济状态，以应对愈演愈烈的猴痘疫情，截至当天，该州报告1383例病例，超过全美病例的1/4；7月30日，纽约市长埃里克·亚当斯宣布纽约进入公共卫生紧急状态，亚当斯在声明中称，“目前约有15万纽约人面临接触猴痘的风险”，“宣布公共卫生紧急状态反映了当前形势的严重性”。

然而，就在地方政府不断宣布进入紧急状态之际，美国联邦政府却反应迟钝。美国卫生与公共服务部部长泽维尔·贝塞拉7月28日称，联邦政府正在继续监控猴痘疫情，但并未考虑立刻在全国范围内宣布此次疫情为“突发公共卫生事件”。早在此次猴痘疫情在其他地区爆发时，美国政府就信誓旦旦宣称美国有足够疫苗储备，但从5月报告零星疫情到现在，包括旧金山、纽约、华盛顿地区在内的许多地方卫生部门却表示，他们仍没有获得足够疫苗，并已经停止安排第二针疫苗的预约以延长供应。CDC前负责人斯科特·戈特利布在接受哥伦比亚广播公司采访时表示，在应对猴痘疫情时，美国政府“正在犯下许多（与应对新冠疫情暴发初期）相同的错误”，并警告称“美国控制和遏制猴痘的窗口可能已经关闭”。

美国公共广播公司（NPR）称，尽管卫生部官员表示目前联邦政府已经提供了“远超需求的疫苗、检测和治疗物资”，但在地方、特别是基层诊疗机构看来，联邦政府“缺乏对这场危机的全面了解”。报道援引美国全国性病主管联盟执行董事戴维·哈维的一份声明称，“全美的诊所都在恳求联邦卫生官员提供成功结束这次疫情所需的信息、用品和人员。” 联邦政府与地方政府的这种错位与不同步不禁让人联想起过去两年里美国面对新冠疫情时的混乱情况，加州平等组织政治主管汤姆·坦普拉诺就表示，在面对新冠大流行以来的首次大规模公共卫生危机时，“联邦政府的应对措施令人失望”。

尽管从目前的情况来看，此次猴痘疫情对美国公共卫生体系的冲击并不太可能达到新冠疫情的水平，但面对这样一个2003年就曾在美国暴发、过去十多年美国一直在囤积疫苗、且美国本身是非流行国家的传染病，美国又一次交出了“不及格”的答卷。这又如何能让3亿多美国民众相信，在下一次传染病疫情来临之际，自己的生命和健康能够得到足够多保护？美国有哪里来的勇气继续扮演“人权卫士”呢？（聂舒翼）

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