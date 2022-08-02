美国商务部近日公布的首次预估数据显示，继一季度美国内生产总值（GDP）确定萎缩1.6%后，二季度美GDP按年率计算进一步下滑0.9%。

这是美国经济连续两个季度萎缩，标志着美国经济陷入"技术性衰退"。

美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

面对这一外界普遍担忧的现实，美国总统拜登一如既往地轻描淡写：因为美联储正在加息遏制通胀，经济增长放缓"不足为奇"。

不过，这种话没什么人信了。

金融市场表现出越来越浓厚的避险情绪：两年期与十年期美债收益率仍处于倒挂状态，表明市场持续看衰美国经济前景。

从"六大谎言"到"刺激通胀计划"

事实上，自拜登政府上台以来，美国人对类似自欺欺人的谎言已经听得太多。

美国《国会山报》日前列举了拜登最喜欢说的关于通胀和经济的六个谎言，包括：收入低于40万美元的人都不会被加税；其他国家的通胀比美国更严重；我上任时，美国经济已经陷入停滞；我为美国创造了最多就业；我上任以来，美国家庭减少了债务并增加了储蓄；我正在尽我所能降低油价。

美国第一政策研究所高级研究员安迪·普兹德撰文抨击称，为了让美国人相信他们的生活很好，拜登政府在经济问题上"一再撒谎"，关于通胀的"可笑言论"更是登峰造极。

在通胀问题上，拜登政府的说法从"极不可能"到"暂时"再到"减速和/或见顶"不断变化，而现实是，美国人正忍受着40年来最高的物价。

"这意味着，如果你的工资和12个月前一样多，那么它们实际上已经减少了9.1%，而这都是拜登的功劳。"

英国《每日邮报》报道截图

虽然美联储连续四次激进加息，通胀率依旧居高不下。

这时，白宫和国会民主党人又出"幺蛾子"，打算通过大规模加税等措施筹集近7400亿美元用于绿色能源等新的开支，并称之为"2022年降低通胀法案"。

外界普遍认为，这又是一场胡闹，相当于"用更多通胀来对付通胀"。

有媒体干脆将其讥讽为"拜登的刺激通胀计划"。

《纽约邮报》：拜登政府不承认增加财政支出会导致更高的通胀，这要么是故意的无知，要么就是明显的错误。"降低通胀法案"就是个笑话，还打了美国人的脸。

当地时间7月29日发布的最新盖洛普民调显示，拜登总统的支持率仅有38%，比6月41%的支持率又下滑了三个百分点。

用美国第一政策研究所高级研究员安迪·普兹德的话说，"说了那么多关于通胀的公开谎言，难怪拜登的支持率被冲进了马桶里"。

他进一步预测，美国的通胀还没有见顶，原因很简单：拜登政府没有任何政策可以有效遏制它。

英国《每日邮报》报道截图

"他们的谎言都成了分裂国家的工具"

美国南部边境的非法移民问题被认为是除经济话题之外，民主、共和两党在今年中期选举时争斗最激烈的又一个爆点。

而如同在经济问题上撒谎一样，曾经口口声声要废除特朗普时期"不人道"移民政策的拜登政府，其实早已经实实在在地走上了回头路。

特朗普政府时期，美国接收难移民人数上限降至历史低点。不曾想，和特朗普执政最后一年接收的创历史新低的11814名难移民相比，拜登上台第一年接收的人数更少，只有11411人。

《波士顿环球报》报道截图

就在一个多月前，得克萨斯州刚刚发生了数十名移民死亡惨案，震惊了全球。

如今随着中期选举临近，两党围绕移民的相互攻击再度白热化。而拜登政府的出尔反尔又让共和党抓住了小辫子。

拜登2020年竞选总统期间曾承诺不会再修建美墨边境墙，但白宫却在近日"低调"批准了一项计划——完成修建亚利桑那州尤马附近的一段墙。

福克斯新闻网报道截图

有美媒一言以蔽之：虽然拜登一直强调要应对边境移民问题，但结果却是，拜登政府的许多移民政策实际上与特朗普时期并无二致。

美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

政策表现在实质上与特朗普政府异曲同工的，还有疫情应对。

近几个月来，由于奥密克戎变异株新亚型BA.5和BA.4加速传播，美国多地疫情出现剧烈反弹。

美国儿科学会：截至7月底，美国新冠肺炎累计确诊病例超过9110万，病亡人数超过102万；儿童病例已经超过1400万。

与此同时，美国疫情防控措施已全面松懈，防疫前景一片黯淡。

在一年前的美国独立日，拜登曾高调宣称"我们正在从病毒中独立"。但漏洞百出的抗疫政策和愈演愈烈的政治撕裂很快就随着新变异株的出现，让拜登政府的"胜利宣言"成了笑柄。

《纽约时报》：在疫情持续两年多后的今天，许多美国人已放弃戴口罩等基本防疫做法，最近感染病例激增的很多地方也没有采取新的限制措施。现在美国公共卫生官员能做的，只是发出"安静的警告"。

最尴尬的是，拜登本人也中了招，且在转阴后再次复阳。

有媒体发文指出，拜登政府曾大吹其抗疫成就，但事实上，拜登上任以来已有超过61万美国人死于新冠肺炎，比特朗普执政时的病亡人数还多出39%。

文章认为，从拜登本人和白宫表态可以看出，他们已借"总统中招"这件事公开表明了美国政府在抗疫问题上的残酷政策：每个人都将感染新冠病毒，"反反复复，直到永远"。

世界社会主义网报道截图

说到"谎言依赖症"，其实并非拜登政府的专利，而是美国的一个严重"基础病"。

多年以来，美国政府靠谎言发动了一场又一场战争、挑起一次又一次冲突、搞乱一个又一个国家，如今又在靠谎言为自己的失德、失政、失败挡丑遮羞。

可结果却适得其反。

福克斯新闻网站曾刊文指出，拜登和特朗普一样习惯于否认现实，虽然程度不同，但他们的谎言都成了分裂国家的工具。

福克斯新闻网：拜登和特朗普都擅长利用"弥天大谎"来妖魔化对手，而这只是美国日益分裂的社会图景的一部分。

素材来源丨环球资讯广播《环球深观察》

策划丨王坚

记者丨游佳

编辑丨林维

签审丨王坚

监制丨关娟娟

(责编：燕勐、崔越)