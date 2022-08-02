人民网华盛顿8月1日电 （记者李志伟）8月1日，中国常驻联合国代表张军大使向驻联合国国际主流媒体吹风，介绍中方担任安理会8月轮值主席的工作考虑，并同媒体互动。

在谈到加强联合国作用和中国对联合国贡献时，张军指出，中国一直是联合国的坚定支持者，一直同联合国保持密切合作，一直以实际行动支持联合国应对全球挑战、维护和平安全、促进共同发展。

张军指出，中国始终坚持践行真正的多边主义。中国处理国际事务的基本出发点之一，就是坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。正如古特雷斯秘书长所说，同中国的伙伴关系是联合国和多边主义的重要支柱。中国始终致力于维护世界和平与安全。中国坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，一贯主张政治解决热点问题，全力支持联合国秘书长斡旋努力。前不久，习近平主席提出全球安全倡议，为破解当前全球安全困境指明方向和路径。

张军说，中国全力推动联合国发展议程。中国不仅自身提前10年实现了2030年议程的减贫目标，习近平主席还提出了全球发展倡议，为推动实现2030年可持续发展目标、解决全球粮食危机、发展不平等不平衡等问题注入新动力，作出中国贡献。

张军表示，中国一贯积极履行联合国财政义务。中国是联合国第二大会费国和维和摊款国，尽管自身仍面临抗击疫情、发展经济、改善民生等艰巨任务，我们仍然克服困难，及时足额缴纳会费和维和摊款，为联合国工作和维和行动提供有力资源保障。

张军强调，去年，中国同联合国共同纪念了新中国恢复联合国合法席位50周年。今年2月，习近平主席和中国领导人在北京会见出席冬奥会的古特雷斯秘书长，就进一步加强中国同联合国合作深入交换意见，达成很多重要共识。再过几个月，中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，中国与联合国合作也将达到新的高度、站上新的历史起点。伴随着中国的发展，中国将为联合国事业、为世界和平与发展作出更大贡献。

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